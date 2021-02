Juez ordena detener presuntos actos de tortura contra "El Marro"

Un juez federal ordenó cesar de inmediato los actos de segregación, tortura y malos tratos contra José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", líder del cártel de Santa Rosa de Lima, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano.

El juez Segundo de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales del Estado de México concedió una suspensión a "El Marro" quien alegó que las autoridades del penal federal no le brindan los medicamentos que requiere para su tratamiento de hipercolesterolemia.

"Se concede al impetrante la suspensión de plano y de oficio, para el efecto de que los actos reclamados consistentes en la orden de tenerlo apartado de la población, segregado, malos tratos y tortura de los que aduce se encuentra siendo objeto cesen de inmediato, así como respecto de cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional y 126 del ordenamiento citado en primer término", señaló el juez.

"Por lo que hace al acto reclamado consistente en la negativa a suministrarle el medicamento necesario para su tratamiento de hipercolestemia, se concede la suspensión de plano y oficio para que la responsable le otorgue la atención médica al quejoso respecto a sus padecimientos y le suministren los medicamentos necesarios con base a su estado de salud, en términos de las leyes y reglamentos que rigen a los Centros de Readaptación Social y de acuerdo a las prescripciones médicas establecidas en su expediente clínico".

El juez aclaró que la medida concedida implica que las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social es responsable de la salud e integridad de Yépez Ortiz, a fin de que "no sufra algún atentado contra su salud".

Por ello, ordenó también tomar todas las medidas sanitarias necesarias para protegerlo contra el Covid-19.

En su demanda, Yépez Ortiz reclamó también la negativa de las autoridades del penal a autorizar a las personas que ha propuesto para visitarlo, sin embargo, el juez no precisó nada sobre este reclamo.

"El Marro" fue detenido desde el dos de agosto de 2020 en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas al interior de un domicilio ubicado en el poblado Franco Tavera donde se encontraba con su jefe de escoltas Saulo Sergio "N" "El Cebollo" y cuatro personas más.

Durante la detención fue asegurado un lanzagranadas, cinco armas largas, tres armas cortas y dinero en efectivo.

El Cártel de Santa Rosa de Lima es identificado por las autoridades como el principal responsable de la escalada de violencia en el estado de Guanajuato.