Juez rechaza frenar captura de Cuauhtémoc Gutiérrez

Un juez federal rechazó frenar la orden de captura emitida contra el exlíder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por trata de personas.

El juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en materia Penal, en la Ciudad de México, negó la suspensión definitiva que solicitó el exlíder priista quien es acusado de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa (delito grave), publicidad engañosa y asociación delictuosa.

"Se niega la suspensión definitiva a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, contra los actos y las autoridades que se precisaron los considerandos primero y segundo, por las razones ahí expuestas", señaló el juzgador.

En su demanda, el "Rey de la Basura" señaló diversas autoridades como responsables por lo que el juez aún no ha resuelto sobre las suspensiones solicitadas para la totalidad de ellas así que el próximo 24 de marzo celebrará otra audiencia para resolver sobre la medida cautelar.

Esta negativa no implica que se haya rechazado amparar a Gutiérrez de la Torre sino únicamente que las autoridades no tienen, por ahora, impedimento para detenerlo; pero si el juez de amparo resuelve que la orden de aprehensión fue emitida de manera ilegal, puede conceder la protección constitucional u ordenar su liberación inmediata.

El pasado 11 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJC-DMX) informó que fue emitida orden de aprehensión contra "El Rey de la Basura" por un juez del sistema tradicional quien también ordenó la captura de tres mujeres y otro hombre.

Se trata de Roberto Zamorano, exsecretario de Finanzas del PRI capitalino; Sandra Esther Vaca Cortés, diputada local del PRI; Claudia Priscila Martínez González y Adriana Rodríguez Regalado, supuestas reclutadoras de la red de prostitución operada por Gutiérrez de la Torre.

Aunado a esto, la FGJC-DMX solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja para buscar, localizar y detener a Gutiérrez De la Torre en 192 países, que ya fue librada.

--Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, de líder del PRI CDMX a prófugo

Fuentes federales confirmaron que la Interpol México emitió una ficha roja para buscar, localizar y detener a "El rey de la basura".

La solicitud de ficha roja fue enviada por la FGJ-CDMX a la oficina de Interpol México, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que un juez local ordenó aprehender a Gutiérrez De la Torre; Roberto Zamorano, Sandra Esther Vaca Cortés, Claudia Priscila Martínez González y Adriana Rodríguez Regalado.

EL UNIVERSAL informó que ante el anuncio, Gutiérrez De la Torre pidió un amparo para evitar ser aprehendido, mismo que fue admitido por el juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México quien fijó fecha de audiencia constitucional para el 29 de marzo próximo.