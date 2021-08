Jueza desecha amparo de Toledo con el que buscaba detener desafuero

Una jueza federal desechó el amparo tramitado por el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo Gutiérrez, con el que intentó detener el proceso de desafuero en su contra.

La jueza Novena de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Dinorah Hernández, consideró notoriamente improcedente la demanda del diputado federal, a quien la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) busca acusar de enriquecimiento ilícito.

Esto, debido a que indicó que los actos de la Cámara de diputados durante un proceso de declaración de procedencia no son impugnables mediante amparo.

"Los actos reclamados por el promovente derivan de las atribuciones conferidas en la Constitución en exclusiva a la Cámara de Diputados, contra la cual, no procede el juicio de amparo, incluso aquellas realizadas por la Sección Instructora, por lo que los actos realizados de conformidad con las funciones que le fueron otorgadas Constitucionalmente no pueden ser materia del mencionado juicio", indicó la juzgadora.

En la petición de amparo ante un Juzgado Federal con sede en la Ciudad de México, Toledo Gutiérrez denunció que a pesar de que está siendo investigado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de enriquecimiento ilícito, debe privilegiarse la presunción de inocencia, por lo que solicitó mantener su fuero en tanto no se demuestre responsabilidad alguna por parte de las autoridades judiciales.

Este miércoles, el Pleno de la Cámara, en periodo extraordinario, votará el dictamen de la sección instructora que propone quitarle el fuero a Toledo y de aprobarse, la FGJ podrá ejercer acción penal en su contra.

La Fiscalía busca llevar a juicio a Toledo por supuestamente gastar 7.3 millones de pesos entre marzo de 2019 y febrero de 2011 para comprar diversos bienes muebles e inmuebles.

De ese dinero, solo justificó 5.1 millones de pesos; 3.5 derivados de un préstamo que recibió de la Cámara de Diputados cuando fue legislador por el PRD, de 2009 a 2012.

Soy inocente y víctima de una persecución política: Mauricio Toledo

Luego de que el Pleno de la Comisión Permanente aprobó la realización de un segundo periodo extraordinario en la Cámara de Diputados a partir de este miércoles 11 de agosto, para el desafuero de los diputados Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, el legislador del PT reiteró que es inocente del delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa.

Toledo sostuvo que el proceso de desafuero en su contra es parte de un juicio sumario y una persecución política.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Mauricio Toledo acusó también que es víctima de desprestigio desde la sección instructora de la Cámara de Diputados y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, "mediante un procedimiento donde ha sido evidente la violación sistemática al debido proceso, para llevarme a toda costa no sólo a un juicio de procedencia, sino para someterme arbitrariamente a un proceso penal que podría traer como consecuencia privarme de mi libertad siendo inocente".