Juicio Político y Paro de Labores en el Poder Judicial

CUERNAVACA, Mor.- Abogados laboralistas presentaron un juicio político en contra de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante el paro de labores que mantienen los trabajos por la reforma judicial y que ha provocado una parálisis en la impartición de justicia.

El expresidente del Colegio de Abogados Laboralistas, Marco García García, informó que el juicio contra 942 jueces federales, 778 magistrados y 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 20 de septiembre.

"La justicia está paralizada porque lo que hace el Poder Judicial federal es recibir todos los amparos, demandas de amparos y controversias constitucionales y no solo de la justicia federal sino de la local", indicó.

Dijo que sólo en su despacho son más de 2 mil personas las que están esperando justicia y hay casos de hace 30 años que no han podido continuar con el desarrollo normal de un proceso para llegar a una sentencia, y en los que ya hubo sentencia, no se puede ejecutar.

Trabajadores del PJF protestan en el Paso Exprés

Por su parte, decenas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloquearon el Paso Exprés, a la altura de la plaza Averanda de Cuernavaca.

La manifestación fue en rechazo a la reforma judicial aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Los trabajadores indicaron que no confían en la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la reforma no afectará los derechos conquistados de la base trabajadora. En su opinión si habrá repercusión contra ellos porque ya no será considerada la "carrera judicial".

En este sentido, dieron a conocer que ya hay amparos en contra de la reforma y siguen en la búsqueda de mecanismos para impedir su ejecución.