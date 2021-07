Juicios en mañaneras no son ataques a la libertad de expresión: Vocero de Presidencia

Los juicios del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras, sobre los medios de comunicación, periodistas e intelectuales, no son ataques a la libertad de expresión ni se trata de estigmatizar a periodistas, aseguró el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el funcionario afirmó que en dichos eventos el mandatario responde a información sesgada en la que se defienden intereses políticos.

"Los juicios del presidente sobre los medios de comunicación, periodistas e intelectuales no han incurrido, ni remotamente, en la censura o en ataques a la libertad de expresión ni se trata de elementos de estigmatización".

"El presidente expone sus argumentos con información, ante sesgos editoriales o encabezados que muestran la defensa de intereses económicos o políticos, expresados a través de los medios de comunicación".

"Lo que sí se estigmatiza es la mentira o la calumnia, la desinformación, pero nunca a periodistas o medios de comunicación. Se señala cuando alguno incurre en prácticas que no son éticas, pero eso no significa que se le criminalice ni se le estigmatice", indicó durante una audiencia pública en la que organizaciones defensoras de periodistas acusaron al gobierno de México de atacar a la prensa y a los defensores de derechos humanos.

Por lo tanto, dijo Ramírez Cuevas, las conferencias de prensa del presidente López Obrador "son ejercicios democráticos, de los cuales se informan millones de personas de las acciones del Estado mexicano y del Ejecutivo federal y al mismo tiempo se garantiza la libertad de los medios y periodistas".

Aseguró que en el actual gobierno no "hay más censura, no hay persecución por las ideas y por la información, existe la libre circulación de las ideas de las opiniones y noticias".

Indicó que en "una democracia, un actor público es susceptible de la crítica implacable por parte de los medios de comunicación, situación adecuada si se trata de una crítica razonada, documentada, con sustento y no un sesgo de tergiversación que busca la calumnia, en el último caso el gobierno se reserva su derecho de réplica, a discutir y a refutar ciertas opiniones o informaciones que no se apeguen estrictamente a la realidad".