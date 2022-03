Justifica AMLO mensaje falso que exhibió de Loret en mañanera

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Luego de que este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un mensaje falso en redes sociales, de 2018, atribuido al periodista Carlos Loret de Mola sobre el tipo de cambio, en su conferencia mañanera de hoy martes, el titular del Ejecutivo justificó: "pero puede ser más cercano a su pensamiento".

"Ayer hablaba yo de que Loret de Mola pronosticaba que iba a estar el dólar en 35 pesos. Él aclaró de que es apócrifa esa publicación, ese mensaje, y está en las redes.

"Y puede ser apócrifo, pero es lo más cercano a su pensamiento", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Añadió el presidente de México que a él le tocó escuchar que el columnista de EL UNIVERSAL comentó que "el dólar se iba a ir a las nubes".

López Obrador aseguró que medios de comunicación, a nivel mundial, están "al servicio de minorías", además que hay una prensa "que no recoge los sentimientos del pueblo".

También hizo un llamado a debatir el papel de los medios de comunicación e incluir "lo de las redes sociales", como la compra de bots, "de cómo con dinero difunden una calumnia, un noticia falsa y logran colocarla en trending topic mundial".

El periodista Carlos Loret de Mola desmintió ayer un mensaje en redes sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó como verdadero en su conferencia mañanera de este lunes.

En el Salón Tesorería, López Obrador exhibió el supuesto mensaje sobre el precio del dólar, de 2018, que el columnista de EL UNIVERSAL supuestamente escribió en Twitter.

"Tomen nota, hoy 17 de junio de 2018, el dólar está a 22 pesos. En diciembre que López Obrador entre a la presidencia, va a estar en 25 y muy probablemente para 2021, estará a 35. Yo por lo pronto ya estoy comprando mis dolaritos", leyó López Obrador.

"No compró dólares, compró departamentos", agregó el presidente López Obrador entre risas sobre Loret de Mola, a quien irónicamente llamó "economista".

Luego de que López Obrador atribuyó la información falsa a Carlos Loret de Mola, el periodista indicó que el presidente de México "MIENTE oootra vez".

"Este tuit supuestamente mío es FALSO. Ha sido desmentido cien veces. Pero él lo citó hoy en la mañanera para calumniarme porque no ha podido explicar cómo se volvió millonario su hijo", escribió en Twitter el periodista de EL UNIVERSAL.