Ken Salazar invita a Manuel Bartlett a visitar Washington

OAXACA, Oax., marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, invitó a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Washington D.C. para acelerar el plan de proyectos de energía limpias en México.

En mensajes a medios tras la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, que duró cerca de tres horas, Manuel Bartlett señalo que se acordó una reunión en dos meses entre ambos equipos para hacer un análisis más amplio.

"Quedamos en reunirnos en dos meses, vamos a hacer un análisis más amplio. Nos señalan que debemos ampliar la información sobre que estamos haciendo, cuánto estamos produciendo, cuánto estamos generando, y con esos datos adicionales tendremos una reunión".

Segundos después, "con todo respeto" Ken Salazar pidió a Manuel Bartlett a no esperar dos o tres meses, sino tener lo antes posible una reunión en Washington DC para tener listo ya este plan de acción de energías limpias.

Señaló que no se tiene que esto no se puede dejar en mesa, sino que se tiene que seguir trabajado con rapidez.

"Este trabajo no lo podemos dejar nada más así en la mesa, tiene seguir adelante con rapidez, y ojalá que estas reuniones que se están proponiendo, por la instrucción del presidente, con todo respeto Manuel, lo deberíamos hacer más pronto que en dos o tres meses, porque hay mucho trabajo, que lo analices hasta allá.

"Ojalá que tengamos esta reunión donde tú vengas a Washington y pongamos ya el plan de acción, que llevemos bastante acción", dijo.



"Tenemos que actuar rápido y de manera eficiente" Ken Salazar urge acelerar esfuerzos

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, subrayó que México y Estados Unidos deben acelerar los esfuerzos hacia la transición energética, y señaló que en este proceso el sector privado también tendrá un papel importante.

En un pronunciamiento por la séptima visita a México del enviado especial presidencial John Kerry, informó que se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete para hablar sobre el enfrentamiento a la crisis climática y avanzar hacia las energías limpias.

"Dialogamos sobre futuros proyectos de energía solar y eólica, así como acerca de los pasos a seguir para reducir las emisiones de manera más rápida. En este encuentro mantuvimos conversaciones serias y conocimos más sobre la estructura básica que se necesita en esta transición energética", apuntó.

El embajador afirmó que están listos para que estos esfuerzos sigan avanzando, por lo que realizaran reuniones de seguimiento a la brevedad para llevar estas acciones a la realidad.

Sostuvo que el sector privado juega un rol crucial, tanto por la inversión y el financiamiento como por la tecnología, por lo que también están preparados para que sean parte de estos trabajos para brindar energía limpia, asequible y confiable a nuestras naciones.

El embajador puntualizó que el reciente informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, además de señalar que mundialmente no sé han hecho los trabajos necesarios, es un llamado urgente para actuar contra el cambio climático.

"Tenemos que actuar rápido y de manera eficiente porque vamos muy tarde. Por lo que nuestras conversaciones estuvieron encaminadas a ello, así como a dar cumplimento a nuestros compromisos climáticos", urgió.

Aseguró que desde la primera visita del enviado especial Kerry a México, hace poco más de un año, han tenido avances. Sin embargo, dijo que el trabajo no se puede quedar en la mesa, sino que tienen que profundizarlo y llevarlo a la realidad.