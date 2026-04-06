Kenia López Rabadán advierte crisis de desapariciones en México
Señala que el país no debe ser referente internacional y pide atender el problema con apoyo de la ONU
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que "México no debe ser el referente internacional en desapariciones" y afirmó que esta crisis no puede ignorarse, minimizarse ni descalificarse.
En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada presidenta señaló que la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de solicitar, con carácter de urgente, que la Asamblea General de la ONU aborde la crisis de desaparición forzada en México representa una oportunidad para atenderse mediante mecanismos efectivos con instancias internacionales y que México reciba cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en la materia.
"Hay una alta responsabilidad por cumplir: investigar con eficacia, prevenir estos hechos, sancionar a los responsables y atender con dignidad a las víctimas. Debe reconocerse la crisis de desapariciones y ver esta decisión como una oportunidad para salir de ella", indicó.
López Rabadán recordó que México es parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos, y esos mecanismos existen para señalar, evaluar y corregir.
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"Lo más delicado es que la ONU ha advertido que existen indicios fundados de que en México se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad, ya que se realizan de forma generalizada o sistemática en contra de la población civil", lamentó.
En ese sentido, insistió en que es fundamental garantizar investigaciones claras, exhaustivas y técnicamente sólidas que permitan que las familias obtengan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
"Es indispensable reconocer que los datos oficiales y la realidad que viven miles de familias confirman que estamos frente a un problema profundo y persistente", subrayó.
Abundó que actualmente más de 132 mil personas están desaparecidas en nuestro país, existen 72 mil restos humanos sin identificar y se han encontrado más de 4 mil 500 fosas clandestinas.
López Rabadán recordó que "frente a esa lamentable realidad", han sido las propias familias, las madres buscadoras, quienes han salido a hacer el trabajo que le corresponde al Estado.
"Son vidas, son familias, son historias que siguen esperando respuesta. Hago un llamado urgente a erradicar la impunidad que existe y mejorar las capacidades forenses. México necesita verdad, necesita justicia y necesita respuestas", finalizó.
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