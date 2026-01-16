Kenia López Rabadán advierte impacto en PT y PVEM por reducción de plurinominales

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que reducir el número de legisladores plurinominales, como ha planteado el Ejecutivo en la reforma electoral, afectaría la representación, y en el caso del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados del régimen, representaría quitarles voz a sus causas.

"A mí me parece muy difícil pensar que el Partido Verde o el Partido del Trabajo acepten perder posiciones, porque perder voz de sus legisladores, perder voz de sus causas, perder voz de lo que defienden es francamente, sería muy doloroso para ellos y, la verdad, también para la nación", expresó.

Dijo que los partidos oficialistas deben analizar las propuestas que presentó la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, y llegar a un consenso que no afecte la democracia.

"Se lee que están en este proceso interno de la coalición gubernamental, y yo espero que en lo posible podamos encontrar una ruta no para lastimar la democracia, sino para consolidar el derecho que los jóvenes tienen para tener un país y un futuro mejor y más próspero", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por la mañana, la presidenta de la Mesa Directiva estuvo presente en la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.