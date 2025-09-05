logo pulso
"Anda futureando": Cuestiona Sheinbaum a López Rabadán

Sheinbaum reaccionó a las aspiraciones de la diputada panista

Por El Universal

Septiembre 05, 2025 10:59 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó entre risas a las aspiraciones presidenciales de la panista Kenia López Rabadán, quien recientemente asumió la presidencia de la Cámara de Diputados.
En su conferencia mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que López Rabadán le falta un año de cumplir como presidenta de San Lázaro, y "cinco largos años" para el 2030.
"¿No les llama la atención?... Apenas va a ser presidenta de la Cámara (de Diputados) y ya anda futureando. Llama la atención", expresó.
"Todos tienen derecho a tener aspiraciones (...) Y después el pueblo decide", expresó la titular del Ejecutivo federal.
Comentó que en el caso de Morena, está muy determinada la manera en que se elige a los candidatos y las candidatas. 

