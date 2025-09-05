"Anda futureando": Cuestiona Sheinbaum a López Rabadán
Sheinbaum reaccionó a las aspiraciones de la diputada panista
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó entre risas a las aspiraciones presidenciales de la panista Kenia López Rabadán, quien recientemente asumió la presidencia de la Cámara de Diputados.
En su conferencia mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que López Rabadán le falta un año de cumplir como presidenta de San Lázaro, y "cinco largos años" para el 2030.
"¿No les llama la atención?... Apenas va a ser presidenta de la Cámara (de Diputados) y ya anda futureando. Llama la atención", expresó.
"Todos tienen derecho a tener aspiraciones (...) Y después el pueblo decide", expresó la titular del Ejecutivo federal.
Comentó que en el caso de Morena, está muy determinada la manera en que se elige a los candidatos y las candidatas.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
"Anda futureando": Cuestiona Sheinbaum a López Rabadán
El Universal
Sheinbaum reaccionó a las aspiraciones de la diputada panista
Anuncia Sheinbaum fin de beneficios a bancos por Fobaproa
El Universal
Explicó que deducían lo poco que dan para pagar su deuda