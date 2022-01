Kuri se queja con el titular de Gobernación

Un funcionario federal debe buscar la gobernabilidad, no la división y el descontento, le recordó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, al delegado estatal de la Secretaría de Gobernación, Joaquín de la Lama.

Esto, luego de que el delegado en Querétaro participó en la marcha contra el reemplacamiento vehicular realizada por Morena el sábado pasado; lo que llevó a que el mandatario estatal sostuviera una conversación con el titular de la dependencia a nivel federal, Adán Augusto López, quien coincidió con el gobernador en que esta no es la imagen que busca dar el gobierno federal en Querétaro.

"Yo hablé con el secretario diciéndole que él que tiene que buscar la gobernabilidad, no tiene que estar buscando el descontento y la división, lo cual hizo el delegado, y coincide conmigo, por supuesto que dijo que va a tomar algunas decisiones, creo yo de corazón que no tiene nada que ver el gobierno federal, esto fue una decisión propia de esta persona", declaró Kuri González.

El gobernador queretano dejó entrever que podría haber una sanción para el delegado federal en Querétaro, pues sus acciones no concuerdan con las del gobierno federal; asimismo, señaló que en el caso de otras figuras morenistas que han mostrado su descontento sobre el reemplacamiento tienen justificación en sus señalamientos, pues son representantes del pueblo.

"Son legisladores, ellos representan al pueblo, ellos todavía creo que puede ser parte de su chamba, pero un servidor público, de un poder Ejecutivo, creo que lo único que hace es dividir y polarizar", agregó.

Mauricio Kuri recordó que fue el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien recomendó a los estados buscar la forma de incrementar su recaudación propia, pues ante la baja considerable que han tenido las participaciones federales, esta es una medida importante para mantener la seguridad.

"La política de la federación cambió para mandar recursos a otros estados o para poder hacer obras en Dos Bocas y en el Tren Maya, etcétera; incluso el propio Presidente dio como recomendación buscar la forma de tener recaudación por parte de los estados", destacó.

Reconoció que ante los señalamientos de la sociedad sobre las circunstancias económicas que atraviesan las familias en Querétaro, "nunca es un buen momento para reemplacar o para un nuevo impuesto", sin embargo, luego de 14 años sin cambiar las placas, mientras que otros estados lo realizan cada tres años, era necesario realizarlo en la entidad.