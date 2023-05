L. Obrador niega que expropió Ferrosur

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se hayan expropiado tres tramos ferroviarios a Ferrosur, de Grupo México, empresa de Germán Larrea.

Afirmó que la acción dada a conocer el viernes en el Diario Oficial de la Federación es constitucional y legal porque se trató de la recuperación de una concesión propiedad de la nación.

“[Señalan que] se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada, es muy distinto. El recuperar una concesión que es de la nación, depende de la actitud de la empresa porque siempre buscamos el acuerdo”, dijo.

El gobierno federal publicó el 19 de mayo el decreto por el que se ordenó la ocupación temporal e inmediata del tramo ferroviario por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa de participación estatal mayoritaria.

López Obrador aclaró que no es un pleito con el empresario, ni una cuestión personal. Acusó que, “mal aconsejado” por sus abogados y asesores, de forma abusiva Grupo México pedía 9 mil 500 millones de pesos para operar la vía concesionada a Ferrosur y por eso no hubo acuerdo. “O sea, así ya no se puede. Ni siquiera un precio justo, un abuso”, dijo.

Esa propuesta la planteó el propio Larrea la semana pasada en un desayuno de trabajo en Palacio Nacional junto con los secretarios de Gobernación y de Hacienda, relató el Presidente.

“Claro, todos los defensores de las minorías de los que se han dedicado a saquear al país, medios, periodistas famosos que les han ayudado al saqueo, vuelven con la cantaleta: ‘es expropiación’, ‘qué barbaridad, México ya está convertido en no sé qué país’”.

Señaló que en el caso del Tren Maya se han llevado a cabo más de 100 expropiaciones de terrenos, pero han sido concertadas.

“¡Ah!, pero como fue al señor Larrea pegaron el grito en el cielo y la desinformación y manipulaciones de [Carlos] Loret de Mola, Ciro [Gómez Leyva], [Joaquín] López-Dóriga, etcétera, etcétera. Nosotros estamos para defender el interés público y hemos actuado de manera respetuosa”, dijo.

“Espero que recapaciten y haya una actitud generosa; no es mi fuerte la venganza, no vamos a afectar a nadie. Vamos a esperar a que se resuelva y ojalá sea en buenos términos.