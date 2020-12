La avenida que conecta al exgobernador y a los hijos de El Chapo

A unos metros del bar Distrito 5, donde fue asesinado el exgobernador de Jalisco, el priista Aristóteles Sandoval Díaz, se encuentra el restaurante La Leche, en el que secuestraron a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, hace cuatro años.

Ambos inmuebles están sobre el bulevard Francisco Medina Ascencio, la principal avenida hotelera y comercial de Puerto Vallarta, en la que no es común que ocurran hechos de violencia como el sucedido la madrugada de ayer, a decir de algunos habitantes de esta ciudad.

Anoche, las actividades en bares, restaurantes y hoteles se desarrollaron de manera normal, mientras elementos de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco continuaron con las diligencias en Altamar Plaza Gourmet, en donde se encuentra el bar Distrito 5, con apoyo en la vigilancia perimetral del Ejército y de la policía municipal.

Entre la salida y entrada de personas en el centro comercial frente al bar, Victoria Macedo, una joven fotógrafa, considera que lo ocurrido se trata de un hecho esporádico y dice que se siente segura en esta ciudad turística.

"Son hechos que casi no ocurren en esta zona, llevo viviendo 31 años aquí y me siento segura", afirmó mientras esperaba el camión para ir a su casa, a una calle donde asesinaron al exgobernador.

Antonio González, quien es mesero en un restaurante italiano sobre el bulevard Francisco Medina Ascencio, comentó que la noche del jueves salió de trabajar cerca de la medianoche y que hasta ese entonces todo se veía tranquilo en la zona.

Sin embargo, refirió que sus compañeros que se quedaron de pronto escucharon balazos y movimiento de vehículos y patrullas. Nunca supusieron que el resultado sería la muerte de un político.

"No es común que pasen estos hechos, siempre está transitada la avenida, con mucho movimiento de turistas en restaurantes, hoteles y bares", comentó Antonio.

Daniel Jiménez, un joven estudiante, coincidió en que no es común que ocurran asesinatos sobre esta avenida y consideró que los casos que se han registrado "son porque ya son cosas personales".

En entrevista con EL UNIVERSAL, el exvocero de Aristóteles Sandoval, Gonzalo Sánchez, afirmó que el exmandatario se encontraba de vacaciones en Puerto Vallarta, lugar que frecuentaba mucho.

Aseguró que el priista nunca abandonó el estado de Jalisco cuando dejó el cargo, pese a que recibió amenazas de muerte de la delincuencia organizada durante su mandato, y que era asiduo visitante de restaurantes donde se fotografiaba con la gente.

Un grupo de agentes investigadores de la fiscalía de Jalisco interrogaba ayer a varios empleados del lugar de los hechos, para recuperar las evidencias que fueron desaparecidas, según lo dio a conocer el fiscal Gerardo Octavio Solís, quien desde ayer se encuentra en Puerto Vallarta.