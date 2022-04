La caída del sistema quedó atrás: consejero Murayama

El consejero Ciro Murayama defendió los datos que el INE entrega, porque —dijo— son confiables y no tiene ninguna caída del sistema.

"El INE ofrece datos confiables y verificables, aquello de la caída del sistema, venturosamente quedó atrás y esperamos que no regrese", afirmó.

Murayama rechazó que la gente no votara por la ubicación de casillas, como lo afirmara el Presidente López Obrador. Las casillas, afirmó, fueron accesibles.

Puso el ejemplo del rancho en donde nació el Jefe del Ejecutivo, Tepetitán, en Macuspana, Tabasco. Se trató dijo, de la Sección 924 del Distrito 01 con sede en Macuspana y para ese caso, por restricción presupuestaria, se instalaron cinco secciones en una sede que fue la ranchería de El Triunfo, a 15 kilómetros de la casilla que se ubicó en las elecciones de 2021.

Murayama defendió que la casilla era accesible y pudieron votar 2 mil 802 personas, es decir, 61.99%.

"Donde la gente quiso votar, votó", manifestó.

Otro caso de ejemplo fue en la Unidad Habitacional Tlatelolco, en la Ciudad de México, en donde durante 2021 se instalaron 22 casillas y el pasado domingo fueron 11, pero en la misma zona, en donde todas las personas pudieron llegar caminando.

"Con estos ejemplos y datos, el INE refuta la acusación de que complicó la participación; lo que pasa es que la gente decidió y respetamos a los ocho de cada 10 ciudadanos que no vieron en la revocación, un ejercicio en el que quisieran participar", subrayó.