La Cámara de Diputados debatirá una reforma arancelaria que afectaría a productos asiáticos

Ciudad de México, 8 dic (EFE).- La Cámara de Diputados de México debatirá esta semana una reforma de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), que en caso de aprobarse impondrá aranceles a más de 1.400 productos de países principalmente asiáticos, con los que no existe un tratado comercial.

Según anunció el coordinador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara baja, Ricardo Monreal, la Comisión de Economía tiene previsto votar esta reforma a lo largo del "martes o miércoles" de esta semana.

La propuesta recoge aranceles a más de 1.400 productos de unos 16 sectores industriales, como el textil, el siderúrgico o los electrodomésticos, provenientes de países con los que México no tiene un tratado comercial y tienen una "participación significativa" en el flujo comercial del país, principalmente naciones asiáticas como China, Corea del Sur, India, Vietnam o Tailandia.

En caso de aprobarse, la medida también afectará a Emiratos Árabes, Sudáfrica, Brasil y Nicaragua.

Su impacto se estima en un incremento de cerca de 52.000 millones de dólares en las importaciones, lo que equivale al 8,6 % del total nacional.

"Es una medida que permitirá a nuestro país enfrentar en mejores términos el entorno global. Buscamos fortalecer la industria nacional, reducir la dependencia del exterior y proteger sectores estratégicos nacionales sin contravenir los compromisos internacionales del país", defendió el coordinador de Morena en el Congreso en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Según se argumenta en el texto de la reforma, pendiente de aprobación, la medida es necesaria para "alcanzar una reorientación productiva", por lo que se impondrán aranceles en sectores cuya competitividad ha sido "erosionada por la disponibilidad de mercancías importadas que no reflejan adecuadamente los costos reales del comercio".

De las 1.463 fracciones arancelarias a modificar, 398 corresponden al sector textil, 308 en vestidos, 248 en siderúrgicos o 141 en autopartes.

Dicha iniciativa surgió desde el Gobierno, que dio de plazo hasta esta semana a la Cámara de Diputados para abordar la modificación legal.

Precisamente, esta es la última semana del año del periodo ordinario, por lo que si no llegan a un acuerdo tendrían que aprobar la reforma arancelaria en un periodo extraordinario.

El Ejecutivo federal estima que la reforma facilitará la protección de más de 320.000 empleos en riesgo, ubicados en regiones como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Querétaro.