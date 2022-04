La CDMX es "Obradorista", dice Sheinbaum tras revocación

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam, aseguró que la Ciudad de México es "Obradorista" al refrendar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, esto pese a las dificultades que hubo en el proceso de la consulta de revocación de mandato por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Acompañada por los integrantes de su gabinete, la mandataria capitalina señaló que 1.5 millones de personas votaron en la consulta, el 90 % fue a favor de que continúe el presidente de México, lo cual muestra que se trata de una ciudad "Obradorista".

"Participaron más de 1.5 millones de ciudadanos y ciudadanas, y casi el 90% fue a favor de que continúe el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el ejercicio de democracia participativa de mayor participación en la ciudad, es el de mayor participación, (...) la participación fue muy importante y refrenda, primero su vocación democrática y segundo que es una ciudad que quiere al presidente Andrés Manuel López Obrador, es una ciudad donde la mayoría está con el presidente, una ciudad "Obradorista"".

Explicó que las "dificultades" en este proceso fue que solo se instaló una tercera parte de las casillas y lejos, la fecha de la consulta coincidió con eventos religiosos como el Domingo de Ramos y las vacaciones, pero aún con todo ello los capitalinos salieron a votar.

"Los grandes obstáculos fueron por parte del Instituto Nacional Electoral en vez de ser la promotora o promotor de la participación ciudadana pues se volvió en un desincentivador de la participación y eso realmente fue lo que afectó (...) pero aún con el tercio de las casillas que se abren normalmente tuvimos más, el PAN tuvo 1, 026, 856 votos para diputados federales en 2021, Ricardo Anaya con todas las casillas, elección constitucional, tuvo 1, 292, 623 y con una tercera parte de las casillas, domingo de Semana Santa, y poca promoción, y casillas lejos fueron 1, 325, 503 votos para que continúe el presidente".

"Por eso digo que la ciudad es Obradorista, la ciudad no es conservadora, es progresista, una ciudad de Derechos, y es una ciudad donde sus habitantes demuestran que tienen vocación democrática, y no solo eso sino que están con el presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo Claudia Sheinbaum.

A pregunta expresa sobre las denuncias que ha realizado, en redes sociales el PAN capitalino de que hubo presunto acarreo de personas, Sheinbaum dijo que no es cierto, y en su caso que se presenten las denuncias correspondientes.

En ese sentido, el secretario de Gobierno, Martí Batres, dijo que fue una consulta ciudadana con un saldo blanco y sin incidentes, y que es la jornada con mayor participación, ya que en el plebiscito para consultar sobre las autoridades de la capital en 1993 tuvo 320 mil participantes; consulta zapatista por la paz en Chiapas, 300 mil; Fobaproa en 1998, 500 mil; plebiscito de los segundos pisos 420 mil; consulta sobre los expresidentes 806 mil, y la revocación de mandato 1.5 millones.