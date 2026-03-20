La CNTE lleva su protesta en Chichén Itzá
Los docentes demandan atención al desabasto de medicamentos, falta de personal médico y citas tardías con especialistas
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Un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Yucatánprotestaron la mañana de este viernes en la zona arqueológica de Chichén Itzá
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, como parte del paro laboral de 72 horas.
Desde la mañana, los docentes arribaron con lonas y pancartas para iniciar su protesta y declararon que entre sus exigencias se encuentra la atención al desabasto de medicamentos, insuficiencia de personal médico, y las citas con especialistas que se otorgan cada ocho meses aproximadamente, situación que ha puesto en jaque la salud de miles de docentes en el estado.
"Nuestra presencia en este sitio emblemático no es casualidad; es el reflejo de una lucha histórica que no se detiene ante la sordera institucional. Venimos de una jornada de paro de 72 horas donde hemos demostrado que el magisterio yucateco está más unido que nunca", manifestaron.
Cabe señalar que esta manifestación se realizó de forma pacífica. Los turistas que arribaron este día a Chichén Itzá no pasaron contratiempos.
Los maestros insistieron en que a nivel nacional se acordó seguir presionando para que se reinstale la mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se volvería a exigir la abrogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 2007.
Cabe señalar que la citada ley conlleva que los trabajadores de la educación, que iniciaron labores en ese año, a abrir cuentas individuales por lo que se obliga a los maestros a ahorrar en Afores para poder recibir una pensión.
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