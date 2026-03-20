La CNTE lleva su protesta en Chichén Itzá

Un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Yucatán

la mañana de este viernes en la zona arqueológica de

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, como parte del paro laboral de 72 horas.Desde la mañana, los docentes arribaron conpara iniciar su protesta y declararon que entre sus exigencias se encuentra la atención al, insuficiencia de personal médico, y lasque se otorgan cada ocho meses aproximadamente, situación que ha puesto en jaque la salud de miles de docentes en el estado."Nuestra presencia en este sitio emblemático no es casualidad; es el reflejo de unaque no se detiene ante la. Venimos de una jornada dedonde hemos demostrado que el magisterio yucateco está más unido que nunca", manifestaron.Cabe señalar que esta manifestación se realizó de forma pacífica. Losque arribaron este día ano pasaron contratiempos.Los maestros insistieron en que a nivel nacional se acordó seguir presionando para que se reinstale lacon la presidenta, en la que se volvería a exigir la abrogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 2007.Cabe señalar que la citada ley conlleva que los trabajadores de la educación, que iniciaron labores en ese año, a abrirpor lo que se obliga a los maestros a ahorrar en Afores para poder recibir una pensión.