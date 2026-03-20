logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

La CNTE lleva su protesta en Chichén Itzá

Los docentes demandan atención al desabasto de medicamentos, falta de personal médico y citas tardías con especialistas

Por El Universal

Marzo 20, 2026 03:56 p.m.
A
La CNTE lleva su protesta en Chichén Itzá

Un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Yucatán

protestaron
la mañana de este viernes en la zona arqueológica de Chichén Itzá

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, como parte del paro laboral de 72 horas.
Desde la mañana, los docentes arribaron con lonas y pancartas para iniciar su protesta y declararon que entre sus exigencias se encuentra la atención al desabasto de medicamentos, insuficiencia de personal médico, y las citas con especialistas que se otorgan cada ocho meses aproximadamente, situación que ha puesto en jaque la salud de miles de docentes en el estado.
"Nuestra presencia en este sitio emblemático no es casualidad; es el reflejo de una lucha histórica que no se detiene ante la sordera institucional. Venimos de una jornada de paro de 72 horas donde hemos demostrado que el magisterio yucateco está más unido que nunca", manifestaron.
Cabe señalar que esta manifestación se realizó de forma pacífica. Los turistas que arribaron este día a Chichén Itzá no pasaron contratiempos.
Los maestros insistieron en que a nivel nacional se acordó seguir presionando para que se reinstale la mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se volvería a exigir la abrogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 2007.
Cabe señalar que la citada ley conlleva que los trabajadores de la educación, que iniciaron labores en ese año, a abrir cuentas individuales por lo que se obliga a los maestros a ahorrar en Afores para poder recibir una pensión.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La CNTE lleva su protesta en Chichén Itzá
La CNTE lleva su protesta en Chichén Itzá

La CNTE lleva su protesta en Chichén Itzá

SLP

El Universal

Los docentes demandan atención al desabasto de medicamentos, falta de personal médico y citas tardías con especialistas

Vinculan a proceso a joven acusado de feminicidio de su madre
Vinculan a proceso a joven acusado de feminicidio de su madre

Vinculan a proceso a joven acusado de feminicidio de su madre

SLP

El Universal

El joven de 25 años fue detenido tras atacar a sus padres con arma blanca en su domicilio.

Banco del Bienestar recupera sucursales tras operativo federal en Cancún
Banco del Bienestar recupera sucursales tras operativo federal en Cancún

Banco del Bienestar recupera sucursales tras operativo federal en Cancún

SLP

El Universal

Se prevé que en abril todas las sucursales estén operativas y en mayo se lanzará nueva app con transferencias.

Claudia Sheinbaum propone ajustar tiempos para revocación de mandato
Claudia Sheinbaum propone ajustar tiempos para revocación de mandato

Claudia Sheinbaum propone ajustar tiempos para revocación de mandato

SLP

El Universal

Propuesta busca que el Ejecutivo informe sobre el proceso sin que sea propaganda gubernamental.