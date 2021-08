La consulta polariza más: poca afluencia genera burlas de opositores y atiza el enojo contra el INE

En las primeras horas de la consulta ciudadana se reporta poca afluencia de votantes, lo que ha servido a los que están a favor y a los que están en contra para reconfirmar sus posiciones.

Los opositores al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo el expresidente Vicente Fox Quesada, tuitean fotografías de casillas vacías y se burlan de este primer ejercicio convocado por las autoridades electorales. Y los que apoyan el movimiento obradorista, en cambio, usan este mismo dato para reprochar al Instituto Nacional Electoral (INE) la poca difusión y que se habilitaran menos casillas de las que hay en una elección regular.

Ante los señalamientos de que el INE "saboteó" la consulta, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente, dijo antes que es falso que el Instituto que encabeza esté en contra: "Es falso que el INE no quiera la consulta. Quien no quiere a la consulta y quien esté mintiendo es realmente quien está tratando de sabotear la consulta y tratando de generar una narrativa en contra de una institución que sabe trabajar y que tiene aprecio de la ciudadanía como lo es el INE", expresó.

Pero los que apoyan la consulta popular llevan días cargándole al INE la posibilidad de una baja votación. La pregunta original fue cambiada por la Suprema Corte, y ya no incluye ni "expresidentes" ni "juicio", lo que de por sí convirtió el llamado a las urnas en un abstracto poco comprensible. El mismo Presidente de México no podrá votar este día porque no hay casillas especiales y está de gira.

En su gira por Nayarit, López Obrador prefirió quedarse fuera de emitir opiniones. "No, pues yo no estoy metido en eso, voy ahora a la sierra de Nayarit", comentó. La consulta de por sí exige que vote el 40 por ciento de los electores, 37 millones de mexicanos, para que el resultado sea vinculante. Un reto titánico considerando que ni siquiera hubo el mismo número de casillas de una elección normal.

Mientras que Mario Delgado consideró que la consulta popular de este domingo sobre enjuiciar a los expresidentes es un "éxito" y anunció la creación de una Comisión de la Verdad si gana el "sí".

"Hoy es un logro más del pueblo de México. Para nosotros es un día histórico, para nosotros es un éxito", declaró a la prensa el presidente de Morena, Mario Delgado, tras votar en su colegio electoral de Ciudad de México.

Delgado aseguró que con este ejercicio se está "inaugurando en México la democracia participativa".

Además, anunció que en caso de que se imponga el "sí", Morena impulsará "una Comisión de la Verdad para que no cesemos en la búsqueda de justicia" y se investiguen lo crímenes de las Administraciones pasadas.

El dirigente morenista dijo que dicha Comisión se hará sea cual sea la participación de la consulta, a pesar de que la ley requiere el voto del 40 por ciento del censo para que el resultado sea vinculante.

"Creo que no debemos basar la calificación del ejercicio de hoy a partir del número de gente que participe. Me parece que es un gran logro", expresó.

Delgado aprovechó para arremeter contra el Instituto Nacional Electoral (INE), organizador de la consulta, porque dijo que "no está a la altura del momento que vive el país".

En tanto, el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, criticó la consulta porque las casillas están vacías y a través de un video se burló de ella; además, afirmó que él no saldría. "Porque la ley se aplica, no se consulta. Porque esta consulta pitera es un burdo distractor. Porque se tiran a la basura más de 500 millones de pesos. Porque la Corte se prestó a una farsa y redactó con las patas. Porque intentan debilitar al INE. Porque no soy pendejo...".

Vicente Fox, expresidente de México, ha reaccionado de nueva cuenta a la consulta popular contra los actores políticos del pasado, donde se pretende enjuiciar incluso a exmandatarios por la corrupción y las injusticias que ocurrieron durante su sexenio.

A través de sus redes sociales, Fox compartió una imagen donde aparece él, que fue Presidente de 2000 a 2006, así como Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En esta ocasión, el exmandatario hizo especial énfasis en la poca o nula participación ciudadana, pues en diversas publicaciones se ha mostrado que las casillas para votar están vacías.

"Día histórico. La más baja votación de todos los tiempos!!", expresó Vicente Fox en su cuenta de Twitter.

También ha compartido otra serie de tuits, en uno publicó una foto que dice que "existe un modelo económico que logró lo increíble. Argentina sin carne. Venezuela sin petróleo. Cuba sin azúcar", por lo que Fox respondió que Andrés Manuel López Obrador conduce a un "México sin tortillas".

Día histórico. La más baja votación de todos los tiempos!! https://t.co/9UZxbqf9jf — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 1, 2021



Y aunque Felipe Calderón no ha dado abiertamente su opinión, sí compartió diversos tuits que afirman que la consulta popular ha sido un despilfarro de dinero, pues los ciudadanos han participado muy poco.

Para que el resultado sea vinculante, se requiere la participación del 40 por ciento del censo, es decir, unos 37 millones de votantes.

Sin embargo, la llegada de personas a los colegios electorales transcurre a cuentagotas, a diferencia de las largas filas que se registraron en las elecciones intermedias del 6 de junio, que tuvieron una participación histórica del 53 por ciento.

Retuits desde la cuenta de Twitter de Felipe Calderón sobre la consulta popular. Foto: Captura de pantalla.

El político Fernando Belaunzarán Méndez también compartió la imagen de una casilla sin gente, acompañada de un mensaje en el que se burló del hecho. "Hay que reconocer lo bueno. En la consulta gansito de @lopezobrador_ se respetó la sana distancia", manifestó.

Por otra parte, Dante Delgado, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano (MC) apuntó que su partido "alienta la democracia participativa en todas sus formas", sin embargo, consideró que "la pregunta de la consulta popular es un verdadero galimatías alentada por el Presidente @lopezobrador_ y absurdamente respaldada en la Suprema Corte por @ArturoZaldivarL".

"Como Senador de la República y dirigente político asistí a la mesa receptora que corresponde en Xalapa, a depositar mi voto a la convocatoria del @INEMexico. Reitero: La JUSTICIA no se consulta, se aplica", subrayó en un tuit, el que también estuvo conformado por una foto del momento en que emitió su voto.

"Ya viste Humilde Sr que vive en un Palacio", publicó Lázaro Azael Ríos Cavazos, director Editorial del periódico Reforma, en su red social, esto en respuesta a tres fotografías sobre casillas con nula afluencia.

En contraste, Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía del Gobierno federal, hizo público que acudió a votar con motivo de la realización de una consulta democrática. "Se nos pregunta, participamos y opinamos... nuevos tiempos en mi patria. Cumpliendo con mi deber en forma libre y democrática en mi querido Coatzacoalcos. #ConsultaPopular2021", se lee en su perfil de Twitter.

Otra de las morenistas que dio a conocer su participación en la jornada de este domingo fue Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. "Cumplí con mi responsabilidad ciudadana #ConsultaPopular2021", es el mensaje que puso para acompañar su fotografía en la casilla donde votó.

El representante Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Gutiérrez Luna, subió a la Red un fragmento sobre el posicionamiento que dio la mañana de este domingo durante la sesión extraordinaria del Consejo General del organismo.

"Enfurecieron @lorenzocordovav y @CiroMurayamaINE cuando les dije que sabotearon la consulta ciudadana e hicieron contra-campaña. Hombre encogiendo los hombros. Es la verdad y se enojan cuando los evidencio...", dijo.

A su vez, Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena, informó que ejerció su derecho y obligación como ciudadana en la consulta popular.

"Cuando el pueblo ha puesto, con fraudes electorales, nos lo han quitado; cuando el pueblo ha querido quitar, no ha podido. En nuestra incipiente democracia, que el pueblo decida debe ser costumbre", sostuvo en su tuit.

Epigmenio Ibarra, periodista y productor, contó que el votó por el "sí" este día. "Lo hago por la verdad y la justicia. Lo hago también indignado por la forma en que el INE saboteó este ejercicio de democracia participativa y por la andanada de ataques vs el mismo de los medios y la derecha conservadora", agregó.

Finalmente, Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INE, también formó parte de los votantes de la consulta. Él fue a la casilla que le correspondía cerca del medio día. "Con el 99.7% de las mesas instaladas, la consulta es ya un éxito", aseguró.