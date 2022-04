La Corte ocupa mi tiempo completo: Zaldívar

A-AA+

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que no tiene tiempo para distraerse e intentar suplir al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

En conferencia de prensa, el ministro comentó que la FGR ya tiene un titular a quien reiteró su respeto, sin embargo, rechazó descartar por completo la posibilidad de intentar suplir a Gertz Manero en el cargo.

"Yo soy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta responsabilidad ocupa mi tiempo completo y no tengo espacio para distracción ninguna. En segundo lugar, hay un fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, a quien le reitero mi respeto, mi consideración y mi aprecio personal e institucional, es todo lo que tengo que decir", dijo al ser cuestionado sobre el tema.

El pasado 19 de abril Mario Maldonado publicó para EL UNIVERSAL que la salida de Gertz Manero de la FGR es inminente y que para suplirlo, como encargado de despacho, suenan los nombres de Alfredo Higuera Bernal, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, y el del ministro presidente Arturo Zaldívar.

El ministro también fue cuestionado por la polémica desatada por la votación de la acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Al respecto, Zaldívar responsabilizó a Juan Luis González Alcántara Carrancá de la confusión al cambiar su postura durante la sesión y reiteró que en ningún apartado se logró la mayoría calificada para invalidar la reforma.

Zaldívar indicó que la metodología de análisis y votación de la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición contra la reforma a la LIE fue la que normalmente se realiza en el pleno previo acuerdo entre integrantes del mismo.

En el caso de la LIE, explicó que el pleno acordó votar por apartados el caso donde ninguno obtuvo ocho votos para declarar inconstitucionalidad de la reforma que otorga preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector.

Recordó que en la sesión del 7 de abril los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron de manera diferenciada.

"Siete veces, siete veces pregunté a los ministros cuál es el sentido de su voto", enfatizó.

"Al final, el ministro González Alcántara Carrancá dijo que su voto fue por la validez.

"Si se hubieran sumado simplemente los votos por los apartados se hubieran reunido ocho, por eso yo pregunté, incluso yo mismo vi que pudiera haber ocho votos, incluso dije: 'si nos descuidamos pudiera haber nueve' (...) cuando yo veo que hay un tema que se está complicando, que tiene siete votos y en el otro tiene siete votos, mi obligación es dar claridad", explicó.

"Como había dos ministros que votaron diferenciado les pregunté cómo contar su voto, algo tan simple como esto: ¿cuál era el problema que me dijeran 'por la validez o por la invalidez de la acción?'. Así de simple era, creo que fue una salida, adecuada, inteligente, práctica y que además el pleno vio con buenos ojos".