La de Giovanni fue una ejecución extrajudicial: CEDHJ

Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el asesinato de Giovanni López por parte de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el Área Metropolitana de Guadalajar, se trató de una ejecución extrajudicial.

En el informe especial sobre este caso publicado por la defensoría se establece que los hechos investigados "permiten confirmar que la privación de la vida de Alejandro Giovanni López Ramírez se traduce en una ejecución extrajudicial por parte de los elementos de seguridad pública municipales".

Sin embargo, el documento señala que la ejecución extrajudicial no está tipificada, por lo que para subsanar este vacío propuso al Poder Ejecutivo presentar una iniciativa de ley ante el Congreso estatal para hacerlo.

Con base en los testimonios y acciones de investigación realizadas, la comisión logró establecer que la detención del joven de 30 años fue ilegal y arbitraria y durante ella los uniformados lo golpearon excesivamente lo que provocó su muerte.

"Elementos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos golpearon al agraviado, generando de esta manera actos de tortura, actos crueles y degradantes violando su derecho a la integridad personal", indica el informe.

Aunque el Gobierno de Jalisco ha intentado negar por todos los medios que la detención de Giovanni se debió a que no portaba cubrebocas, la defensoría no descartó el hecho.

"Una de las hipótesis del motivo por el cual fue detenido es por no portar cubrebocas, así lo señaló su hermano, lo cual desde luego no era rezón suficiente para justificar la detención", indica el informe.