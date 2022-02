"La Embajada sólo me da largas", dice mexicano en Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Guillermo Padilla es una mexicano que se encuentra a 38 kilómetros de Kiev y asegura que se encuentra "en inminente peligro" por la invasión que Rusia realiza en Ucrania, en donde él se encontraba.

"Soy Mexicano en Ucrania, queremos salir de aquí y salvarnos. Otras embajadas siguen evacuando a sus ciudadanos, pero la Embajada de México solo me da largas y ya estoy en inminente peligro. Me encuentro a 38km de Kiev", escribió Guillermo en sus redes sociales, en medio del fuego que se vive en Ucrania.

Sin embargo, el mexicano denunció que "no hay protección por parte de mi Embajada, otras embajadas siguen evacuando a sus ciudadanos".

--Embajadora de México en Ucrania no puede acceder a edificio consularLa denuncia de Guillermo se da en medio de varias complicaciones que los funcionarios mexicanos tienen en Ucrania. El canciller Marcelo Ebrard señaló que la embajadora de México en aquel país no pudo entrar al edificio consular."Me informa nuestra embajadora Olga García desde Kiev que no le permitieron acceder a nuestra Embajada porque hubo explosión en edificio contiguo, está atendiendo desde la residencia. Le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania", escribió Ebrard en Twitter.A la situación del mexicano en Ucrania se suma la saturación de los transportes y vías para salir de Ucrania. Desde ayer se reportó una salida masiva de ucranios hacia Polonia y Rumanía.