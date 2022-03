La escena que criticó Felipe Calderón del documental sobre AIFA

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 20 (EL UNIVERSAL).- El general Gustavo Ricardo Vallejo, encargado de la obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), fue tema de polémica, luego de que el expresidente Felipe Calderón criticara un fragmento del documental "Una Obra del Pueblo" hecho por el periodista Epigmenio Ibarra, donde aparece Vallejo hablando frente a la estatua del general Felipe Ángeles.

En el minuto 33 del documental, se observa al general Ricardo Vallejo, dando la bienvenida a la estatua del general Felipe Ángeles, que da el nombre al nuevo Aeropuerto Internacional de México.

"Mi general Felipe Ángeles, permítame presentarme y darle la bienvenida", dice Vallejo, ante la bandera nacional ondeando y acompañado de una escolta militar.

Asimismo, el general le comunica que el nuevo aeropuerto llevará su nombre. "Soy el general Gustavo Vallejo, ingeniero reciente general de los trabajos de construcción de este aeropuerto internacional que lleva su nombre".

"Es un honor recibirlo y que sea usted que, por mandato presidencial, le dé identidad a este megaproyecto", concluyó el general con su discurso.

El video, con una duración de una hora con 12 minutos, inicia con una frase del general Felipe Ángeles Ramírez, en donde se lee "La política no es un fin, la revolución no es un fin. Si no medios para hacer hombres a los hombres".

Durante la grabación se muestra a detalle la construcción de la terminal aérea en Santa Lucía mediante un recorrido que hace el presidente López Obrador, junto con elementos de la Sedena.

Fragmento desata polémica entre Epigmenio y Calderón. El periodista Epigmenio Ibarra estrenó la tarde del viernes su nuevo documental "Una Obra del Pueblo", el cual, habla sobre la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que se inaugurará este lunes 21 de marzo. Ante ello, el expresidente Felipe Calderón, criticó una de las escenas del reportaje.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario hizo un comentario sobre la escena donde el general Gustavo Ricardo Vallejo, encargado de la obra del AIFA, le habla a la estatua del general Felipe Ángeles.

"Pero no es culpa del General Vallejo. Él recibe órdenes. Qué pena que utilicen (y así) a soldados mexicanos para los caprichos del guatemalteco", escribió Calderón, citando un tuit del exdiputado federal y militante del PRD, Fernando Belaunzarán.

Asimismo, Epigmenio criticó lo dicho por el expresidente, asegurando que pretendió usar la palabra "guatemalteco como un insulto".

"Pretende @FelipeCalderon, como todo fascista, usar "guatemalteco" como insulto. Explota la xenofobia y el racismo de sus seguidores. Su furia vs los "otros", los extranjeros, los diferentes. Es solo un miserable promotor del odio que tiene las manos manchadas de sangre inocente", señaló.