La FGR contaba con Seguro VIP

Ciudad de México.- Durante los últimos tres años de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), los agentes de alto perfil y fiscales adscritos a la dependencia tuvieron un seguro VIP con coberturas que incluían atención médica en accidentes y protección en actividades como tauromaquia, esquí, motociclismo, buceo, alpinismo o regatas.

Este esquema costó al erario mil 57 millones de pesos.

Pese a las restricciones previstas en la Ley de Austeridad Republicana, que eliminaron los seguros de gastos médicos mayores para servidores públicos en 2019, operó con sumas potenciadas aseguradas que alcanzaron hasta 20 millones de pesos para el fiscal general, y entre 3 millones y 7 millones para mandos medios y superiores, además de montos adicionales para familiares.

El contrato FGR/LPN/CN/SERV/022-11/2022 y las licitaciones LA-49-812-049000975-N-7-2024 y LA-49-830-049000975-N-5-2025, disponibles en la plataforma Compras MX, también contrastan con los lineamientos internos de racionalidad y austeridad que la propia FGR publicó en 2023, donde ordenó limitar seguros privados y restringir gastos operativos.

Según una estimación realizada por El Universal, los mil 57 millones 190 mil pesos fueron desembolsados por la Fiscalía General de la República en tres partidas: en 2023 se otorgaron 350 millones de pesos a la empresa MetLife México, S.A. de C.V.; en 2024, 328 millones 590 mil pesos a las empresas Seguros Atlas, S.A., y Seguros Argos, S.A. de C.V., y en 2025 fueron 378 mil 600 millones de pesos a Seguros Atlas S.A.; Seguros Argos, S.A. de C.V., y Agroasemex, S.A.

Alejandro Gertz Manero cuenta, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de este año, con una suma básica de cobertura de 7 millones de pesos potenciada hasta los 20 mdp.

De acuerdo con el anexo técnico del servicio de contratación de gastos médicos mayores para los servidores públicos de la rama sustantiva de la dependencia, la póliza cubre gastos de hospital en un cuarto privado estándar con alimentos. Destaca el pago del transporte en ambulancias, ya sean terrestres o aéreas, mismo que puede ser para casos estándar o de emergencia, de aeropuerto a aeropuerto, con una prescripción médica que lo solicite.

Indica que los asegurados tienen cobertura de gastos a consecuencia de lesiones por la práctica profesional, amateur u ocasional de actividades como "tauromaquia, automovilismo, motociclismo terrestre o acuático, ciclismo, esquí en cualquiera de sus formas, surfing, regatas, buceo, equitación, charrería, polo, hockey, alpinismo, montañismo, espeleología, rapel, deportes aéreos y similares, velideltismo, boxeo, etcétera".