La gente se irá haciendo más pobre y dependiente: Marko Cortés

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que el aumento de la pobreza y desigualdad en México, evidencia el fracaso del gobierno morenista.

A través de un comunicado, advirtió que los programas sociales deben ir acompañados de un empleo, pues de no hacerlo así, "la gente se irá haciendo paulatinamente más pobre y dependiente".

"El rotundo fracaso en el combate a la pobreza obliga al gobierno a destinar estímulos fiscales y apoyos al sector productivo en las zonas más desprotegidas, para que además de los programas sociales se atraiga inversión, que genere trabajo e ingreso familiar, porque en las zonas más vulnerables, solo sumados los programas sociales con la generación de empleo podrán frenar el aumento de la pobreza y la desigualdad", puntualizó.

Luego de que el Coneval dio a conocer que en 2020 hubo un aumento de 3.8 millones de personas en situación de pobreza en contraste con 2018, Cortés Mendoza aseveró que dicho crecimiento "es también resultado del manejo irresponsable de la pandemia por parte del gobierno federal y de la falta de estímulos fiscales para mantener las fuentes de trabajo y el ingreso familiar de miles de mexicanos que perdieron sus empleos el año pasado por la crisis sanitaria y económica".

El líder albiazul, dijo que el informe del Coneval sobre el aumento de la pobreza de 2018 a 2020, "dejó al descubierto la ineficacia de las políticas clientelares y obliga al gobierno a necesariamente incluir en su política social, la generación de empleo en las zonas más desprotegidas".

Asimismo señaló, que para que no se queden los recursos en las manos de los burócratas morenistas es necesario transparentar la lista de beneficiarios de todos los programas sociales, "particularmente los de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, porque está claro que no están sirviendo para superar la pobreza, ni reducir la desigualdad, su manejo discrecional solo genera corrupción y clientelismo".

Recordó que mientras países como Alemania, Reino Unido y Francia destinaron miles de millones de dólares para salvar los trabajadores más afectados, en México un millón 10 mil 857 micros, pequeños y medianos negocios cerraron sus puertas en 2020 por falta de apoyos y se perdieron 12 millones de empleos, "pero las obras faraónicas del gobierno continuaron sin afectación alguna".

Finalmente, Cortés Mendoza recomendó la implementación del Ingreso Básico Universal, "con el cual se apoyaría en las necesidades básicas", además de la implementación de estímulos fiscales para la creación de empleos en las zonas más vulnerables y desprotegidas.