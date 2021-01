La ley que crea actual INE sí permite y aplica censura: Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, respondió a un mensaje en Twitter de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, quien señaló que las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador son un ejercicio de información y no propaganda gubernamental.

A través de redes sociales, Salinas Pliego refirió que hay que cambiar la ley, pues es ilegítima porque sí permite y aplica la censura.

"Muuuy interesante. La verdad es que la ley que crea el actual INE si permite y aplica la CENSURA. Por eso y muchas otras cosas es una ley ILEGITIMA. Hay que cambiarla", escribió el dueño de tiendas Elektra.

Este martes, Lorenzo Córdova, presidente del INE, señaló que nadie ha propuesto cancelar las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, sino evitar transmisión íntegra ante el próximo proceso electoral.

En su conferencia de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió no confundirse porque la mañanera no es propaganda.

Señaló que continuará con conferencias de prensa informando sobre temas de salud, educación y temas de bienestar en general.