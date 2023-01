La Luz del Mundo está en el Congreso y de ahí protege a su líder: exmiembro

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– La Luz del Mundo tiene actualmente dos diputados federales en activo en la Cámara de Diputados y uno más con licencia. Se trata de los legisladores Emmanuel Reyes Carmona, Hamlet García Almaguer y Favio Castellanos Polanco, quien también es delegado del CEN Morena en Jalisco y Consejero Nacional del partido. Además tiene al Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien es hijo de Rogelio Zamora Barradas, presidente de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), exdiputado que ha militado en el PRI y el PRD y quien maneja la política interna en esta Iglesia, reveló Sharim Guzmán, un excolaborador de la cúpula de esta institución.

"En el Congreso tienes tres, por lo menos, incondicionales de Naasón Joaquín y en el Senado de la República un incondicional de Naasón Joaquín, incondicional porque son miembros (de La Luz del Mundo)", declaró Sharim Guzmán en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire. "Ahorita nada más tienen tres diputados federales, pero han estado trabajando aliados que son familiares de miembros o gente aliada que en su momento fueron construyendo y que ahorita están en el Congreso haciendo un bloque con ellos".

Guzmán denunció que estos legisladores bajan recursos en beneficio de la Iglesia además de operar para bloquear la investigación que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Naasón Joaquín García, el líder de La Luz del Mundo que el año pasado se declaró culpable en Estados Unidos de haber abusado sexualmente de tres niñas.

"Existe un problema porque estas personas, su poder lo ejercen en beneficio de una iglesia y violentan la laicidad del Estado mexicano donde ellos se han encargado de cada día silenciar más, esconder, congelar y enfriar esa denuncia que se presentó ante la FGR, una denuncia que está en el área de SEIDO porque es crimen organizado y trata de personas. Y yo quiero hacer un llamado al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de por qué habiendo denunciantes de La Luz del Mundo por abuso sexual, tipificándolo en SEIDO como trata de personas y crimen organizado, lo han congelado", acusó.

Sharim señaló que estas presiones se suman a la presencia que tiene esta Iglesia dentro de la Fiscalía General. "Tienen personas dentro de la Fiscalía General de la República, en el área de informática, en el área de inteligencia, miembros", ahondó.

Guzmán ha descrito cómo las redes, vínculos y relaciones de La Luz del Mundo en México llegan a prácticamente a todos los partidos políticos, del PRI, PAN, PRD hasta Movimiento Ciudadano y Morena, partido del que forma parte la "minibancada" de esta Iglesia.

Platicó que fue en 2016 cuando Naasón Joaquín buscó tener presencia en el Congreso a través de la representación de 40 curules que pretendía ganar en 2018. "Recuerdo que yo tuve una reunión con Rogelio Zamora Barradas, que es el que lidera (en la Luz del Mundo), en 2016, y me dice, sabes qué, el ´Apóstol de Dios´ quiere por lo menos 40 diputados para este 2018. Yo era miembro de la Iglesia y entonces yo digo, la visión del Apóstol es grandísima. Esos diputados federales de cualquier corriente política van a representar el ocho por ciento del Congreso, con eso puedes hacer un grupo interno del Congreso, que es lo que han estado trabajando. Ahorita nada más tienen tres diputados federales, pero han estado trabajando aliados que son familiares de miembros o gente aliada que en su momento fueron construyendo y que ahorita están en el Congreso haciendo un bloque con ellos", ahondó.

"ENTRE ELLOS SE CUIDAN"

En la primera entrega de esta serie sobre La Luz del Mundo, Sochil Martin, una de las primeras mujeres en denunciar públicamente al llamado "Apóstol de Jesucristo" y pareja de Sharim, dio a conocer que desde hace tres años está en manos de la Fiscalía General de la República una investigación contra Naasón que avanza a paso lento.

Para Sharim Guzmán una razón de que las investigaciones que hay en la Fiscalía General se hayan estancado sin duda obedece al poder político y económico que La Luz del Mundo tiene en México." Nos han dicho que han ido los propios abogados a tratar de obtener esta carpeta de investigación.

"No hay una explicación lógica nunca. Nosotros seguimos tocando la puerta, ahora vamos y ´qué pasó con esto´, y sólo te dicen ´una persona se fue a denunciar´ y dices ´oye no pasa nada´ porque lo tienen congelado ellos mismos, porque las conexiones de ellos mismos no han permitido que esto escale, porque los mismos políticos de La Luz del Mundo se están cuidando, se están cuidando a ellos mismos, no están cuidando a La Luz del Mundo, o sea, el Senador Israel Zamora está cuidando a su papá, que está súper involucrado y ustedes lo escucharon en el documental cómo Rogelio Zamora Barradas va junto con otro Ministro, Nicolás Menchaca, a tratar de silenciarnos y comprar nuestro silencio en 2016 y eso es un patrón que ellos hicieron por todos estos años", señaló.

Guzmán dijo que todo esto está reportado a la Fiscalía. En ese sentido, mencionó un caso particular donde a su decir las redes que esta Iglesia ha tejido con el poder resultan más evidentes. Se trata del estado de Jalisco, cuyo Gobernador, el emecista Enrique Alfaro ha reconocido públicamente su relación y amistad con Naasón Joaquín García y en donde, a decir de Sharim, el propio Fiscal Anticorrupción Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar es miembro de la Iglesia.

"En Jalisco llevaron a una persona, una víctima, que después estuvo en el caso criminal de California a denunciar a la Fiscal encargada del caso y a mi esposa, acompañada de los abogados de Naasón Joaquín que es Nassar Nassar, en el cual estaban presentando una denuncia donde esta persona estaba denunciando a la Fiscal y a mi esposa en decir que la estaban forzando a denunciar cuando era una completa mentira, cuando esta persona (que era prima de mi esposa) fue y la contactó, porque prácticamente la tenían secuestrada, no la dejaban salir, y esto hace que ellos vayan a poner una denuncia en contra de mi esposa, en Jalisco. Y los cómplices, que son Nassar Nassar van y hacen que se presente esa denuncia", denunció.

"UNA GROSERÍA QUE DESCONGELEN CUENTAS"

Sharim Guzmán habló, además, sobre cómo a finales de diciembre pasado bajo una acción legal, el despacho de abogados de Naasón Joaquín, el grupo Nassar Nassar, logró el descongelamiento de las cuentas de esta Iglesia a la par que señaló la supuesta relación entre esta institución y el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.

"Es una grosería que el Gobierno haya descongelado las cuentas. Los abogados representantes de La Luz del Mundo es el grupo Nassar Nassar, entendemos qué tipo de abogados son, son abogados defensores de narcotraficantes, de personas exclusivas para el lavado de dinero, y el actual director de la UIF, Pablo Gómez, es muy cercano a Rogelio Zamora Barrales, en su momento compañeros de partido", señaló en ese sentido Guzmán.

Expuso que La Luz del Mundo logró el descongelamiento de alrededor de 400 millones de pesos que tenían en una sola cuenta de un registro porque, indicó, esta Iglesia tiene cinco registros en México como asociación religiosa. En todas, Naasón Joaquín es apoderado legal.

"Nosotros ya fuimos a la dirección de asuntos religiosos y prácticamente el director general (Jorge Eduardo Basaldúa Silva) nos dijo que no podía hacer nada. Le dijimos: ´¿oiga usted como director de asuntos religiosos le otorga el permiso a una asociación religiosa, pero no se la puedes quitar porque tiene malas conductas?´ Tiene que tener la orden de un Juez o la orden de la Fiscalía General de la República para poder por lo menos suspender ese registro", detalló.

Es decir, exhibió que Naasón Joaquín sigue siendo apoderado legal de La Luz del Mundo en México, estando en la cárcel en Estados Unidos al declararse culpable de abusar de tres menores de edad, una situación que le prohíbe en este país volver a pisar una iglesia o una escuela, por ejemplo.

"Imagínense cuántos millones de dólares produce La Luz del Mundo semanalmente y dicen ser más de medio millón de miembros en EU, si el sueldo base en EU mínimo es 15 dólares, una persona gana 800, imagínense 80 dólares das a la semana de diezmos en medio millón son 40 millones de dólares a la semana, nada más de EU. Entonces son cantidades que en el área política o en el ámbito social, quien está al interés de este tema, ven números de gente, ven dinero, y sin duda saben que pueden generar ese poderío a través de hasta comprar candidaturas, las negocian porque dicen: tengo este número de personas y este recurso para respaldar", lamentó.