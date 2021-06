"La mamá y el papá del diablo es el dinero", dice el Presidente

"Hay otro tipo de crímenes que se vinculan con intereses económicos, con la ambición al dinero. Es como el papá del diablo, el dinero; pero no lo voy a decir así: es también la mamá del diablo, el dinero; la mamá y el papá del diablo, el dinero; la ambición desmedida al dinero".

Así lo dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana durante su conferencia de prensa matutina.

"Hay que tener lo necesario para vivir, para mantener a la familia; que no falte nada en la casa; que no le falte nada a los hijos. Pero también, al mismo tiempo, vivir con mucha dignidad, con moralidad, con valores espirituales, que no sea lo material lo principal", agregó.

"Que lo material no sea lo principal. Siempre digo que la felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos, grados académicos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo", insistió el mandatario.