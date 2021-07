"La política es hacer historia", dice AMLO a Enrique Krauze

Sin mencionar su nombre, pues sólo lo llamó "un intelectual famoso", el presidente Andrés Manuel López Obrador aludió al historiador Enrique Krauze y le respondió que "la política es hacer historia", y agregó que la política "es una actividad que permite al ser humano ponerse al servicio de los demás. Estamos hablando de la política, lo demás es politiquería; se le llamaba antes grilla".

Durante su conferencia matutina y en referencia a los miembros de su gabinete que ya han hecho públicas sus intenciones de contender por la presidencia, el presidente hizo una crítica al llamado del historiador mexicano quien pidió "no politizar la historia", al recibir el premio de Historia Órdenes Españolas, la semana pasada, e insistió en ese llamado durante la entrevista con EL UNIVERSAL.

El presidente López Obrador dijo que la definición que más me gusta es: "la política es hacer historia", y que por eso "el otro día que un intelectual famoso dijo que no había que politizar la historia, me quedé asombrado, anonadado, como diría el maestro de Tabasco, Francisco J. Santamaría. Sorprendido no, anonadado".

El mandatario insistió que la política es hacer historia, "no olvidar eso", y luego agregó: "¿Qué sentido tiene ocupar un cargo o aspirar a ocupar un cargo para sacar provecho personal, para enriquecerse? Eso se puede hacer en cualquier otro ámbito y actividad, que es licito, pero la política no es para eso, nada más que se ha confundido y se llegó a convertir en un lucrativo negocio, pero es tan limpia, la política, que ni los más sucios políticos han podido mancharla".

Antes López Obrador había señalado que la política es el arte, la ciencia de gobernar, "la política se inventó para evitar la guerra, la política es imperativo ético".