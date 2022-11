La potosina vinculada con "El JJ", el narco que baleó a Cabañas

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- A doce años de la agresión a Salvador Cabañas en los baños del Bar Bar de la Ciudad de México, aún no se esclarecen del todo los motivos del atentado cometido por José Jorge Balderas Garza, "El JJ", integrante del Cártel de los Beltrán Leyva, contra el futbolista del América.

En el caso salieron a relucir el nombre de la actriz avecindada en San Luis Potosí, Arleth Terán, quien supuestamente sostenía un romance con el narco Édgar Valdez Villarreal, jefe del pistolero.

El pasado lunes 31 de octubre se dictó sentencia a "El JJ" por delincuencia organizada, delitos contra la salud y custodiar recursos de procedencia ilícita en territorio nacional.

El sicario deberá pasar 36 años tras las rejas; se encuentra detenido desde septiembre del 2011.

¿Cuál es la relación de Arleth Terán con "El JJ"?

Terán mencionó que conoció a Balderas Garza, pero negó sostener una relación sentimental con él o algún otro narco mexicano.

En el libro "Emma y las Señoras del narco", de la periodista Anabel Hernández, se aborda el caso del paraguayo.

La escritora reveló que la agresión se debió a que Salvador Cabañas se metió con la actriz Arleth Terán, quien en ese entonces supuestamente era pareja Edgar Valdez Villareal, mejor conocido como "La Barbie", y que era integrante del grupo de narcotraficantes de los Beltrán Leyva.

Esta teoría no está comprobada, pues la señalada negó conocer a los capos.

El Ministerio Público de la Ciudad de México citó a declarar a la ex Big Brother, Silvia Irabien, mejor conocida como "La Chiva", debido a que ella sostenía una relación sentimental con el agresor del ex americanista.

Aparentemente la celebridad habló de más y luego recibió una amenaza por parte de "La Barbie".

El mensaje se lo dejó en una manta que apareció colgada sobre Periférico Sur, a unos metros de las oficinas del Poder Judicial de la Federación, en 2010.

"La Barbie" habría amenazado a "La Chiva" a no entrometerse en sus asuntos.

¿Quién es la actriz vinculada al caso Cabañas?

En la biografía de la actriz Arleth Terán aparece que sus inicios en la televisión fueron como modelo en la televisora local de San Luis Potosí.

Fue en la capital potosina donde descubrió su gusto por el teatro y la facilidad para participar en proyectos relacionados a los medios.

Por sus ganas de mejorar en su carrera decidió irse a la Ciudad de México en 1994; al llegar a la capital del país ingresó a estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa.

En las aulas demostró su gran pasión y talento por la actuación, por lo que antes de graduarse ya tenía ofertas para interpretar en varias telenovelas de la empresa de San Ángel.

Su debut en la pantalla chica fue a los 18 años en la producción "Agujetas de Color de Rosas," pero su gran oportunidad le llegó un años después al participar en la telenovela "Tú y Yo", junto a la actriz Maribel Guardia y Joan Sebastián.

Su papel de villana traspasó la pantalla y se dijo que Arleth Terán fue la culpable del divorcio del cantautor y de la costarricense.

A pesar de su trayectoria no fue constante en las producciones y sus últimos trabajos fueron en la película "Mi Pequeño Gran Hombre" y en obras de teatro como; "Un Papá para 3".

Arleth en el plano personal se convirtió en mamá a los 40 años; en sus redes sociales comparte fotos de su hijo León Alexander. Se separó del papá de su hijo, el cineasta y productor Matthias Ehrenberg.