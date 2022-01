La SHCP halla "guardadito" en el INE y puede usar 869 mdp para consulta

La Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo hoy que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene mil 360 millones en fideicomisos, y eso se ha encontrado en la revisión que solicitó el Presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que esa institución solicite recursos públicos para realizar la consulta de Revocación de Mandato.

Thalía Lagunas Aragón afirmó que eso le permite al Instituto disponer de casi tres mil millones de pesos para destinarlos a esa consulta ciudadana. "La disponibilidad total, de acuerdo a lo que acaba de comentar el Secretario [de Gobernación, Adán Augusto López Hernández], en sueldos y salarios tendríamos un gran total de 719 millones de pesos; en gasto de operación, mil 384 millones de pesos; en los fideicomisos que acabamos de comentar, 869 millones de pesos; dando un esfuerzo de dos mil 972 millones de pesos", informó la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda.

El Secretario de Gobernación aclaró que esa revisión no es vinculante, es decir, el Instituto Electoral no tiene que acatarla. Pero como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mandató al INE hacer economías y el Gobierno federal se dio a la tarea de revisar, a la par, sus finanzas.

"Cabe precisar que con estas medidas no se ven afectadas la entrega de recursos por concepto de prerrogativas a los partidos políticos ni tampoco se reducen plazas de ningún tipo, ni para el personal de estructura, ni para el personal operativo y sindicalizado", expresó.

"El INE actualmente cuenta con dos fideicomisos públicos en donde él es el fideicomitente, el dueño de ese dinero. El primer fondo es el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, que cuenta con un saldo disponible al 30 de septiembre de 534 millones. El fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral cuenta con 826 millones de pesos, dando un gran total de mil 360 millones de pesos", detalló Lagunas Aragón.

La Oficial Mayor de Hacienda agregó: "Ustedes se preguntarán de dónde vienen estas cifras. Estas cifras la obtuvimos de una publicación que hizo el INE en el Diario Oficial de la Federación, ya que hay un mandato establecido en el artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Yo creo que por el mes de enero estará publicando los saldos al cierre del ejercicio".

"Del ejercicio que hicimos tanto la Función Pública, como la Secretaría de Hacienda, estimamos que al 31 de diciembre, tendrá un saldo disponible que puede dar para la Revocación de Mandato por 869 millones de pesos", comentó. "Ese saldo disponible es una estimación que hicimos nosotros y estamos descontando todo el presupuesto comprometido que pudiera tener el INE al cierre del ejercicio presupuestal".

Mientras que Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, reiteró que el resultado de este ejercicio conjunto que se ha presentado le daría al organismo electoral una disponibilidad de dos mil 972 millones de pesos y compartió que en el transcurso de hoy se va a enviar toda esta información.

El "ejercicio de austeridad" incluye recortes por 718.8 millones de pesos en salarios y prestaciones (35.3 millones de dólares) y por 554.5 millones de pesos en gastos de operación (casi 27.25 millones de dólares), expuso Juan Pablo de Botton, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

A ello se suman 830 millones de pesos (casi 40.8 millones de dólares) que el INE tiene este año adicionales a su presupuesto usual y 868.7 millones de pesos (42.7 millones de dólares).

La propuesta del Gobierno se presenta un día después de que el INE anunció que solicitará a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal por mil 738 millones de pesos (85 millones de dólares) para realizar la consulta de Revocación de Mandato que pide el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El INE ha argumentado que no puede realizar la consulta porque el Congreso, de mayoría oficialista, le recortó cuatro mil 913 millones de pesos (241.4 millones de dólares) para 2022.

El titular de la Secretaría de Gobernación, quien sustituye a López Obrador porque está enfermo de la COVID-19, afirmó que esta no es la respuesta a la petición del INE porque no ha llegado de forma oficial.

Pero adelantó que "el presupuesto público de la federación está muy comprometido" porque "hay que garantizar los programas sociales".

"Se concluye que no hay posibilidades, no hay margen en el presupuesto de egresos de la federación que permita destinar cantidades adicionales a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo", sostuvo.

México tendrá en abril próximo la primera votación en su historia para revocar al Presidente en la mitad de su sexenio, aunque los simpatizantes de López Obrador promueven el ejercicio como una elección de "ratificación".

La consulta, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, afronta críticas porque el mismo López Obrador la impulsa, por lo que la oposición le ha acusado de "una campaña permanente" para movilizar a sus bases.

Además, el Gobierno de México y el INE, un organismo autónomo, se han enfrentado por el presupuesto y las políticas de austeridad de López Obrador.

"No hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos, de tal manera que esto es una respetuosa sugerencia, una invitación al Instituto Nacional Electoral", comentó el Secretario de Gobernación.

LAS "DÁDIVAS DE MORENA"

El Consejero electoral Ciro Murayama dijo ayer que Morena está devolviendo "dádivas" cuando decidió entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) más de 500 millones de su presupuesto para que se reincorpore a las finanzas públicas y se disponga para compra de vacunas. Hoy el Secretario de Gobernación, Adan Augusto López Hernández, rechazó la expresión.

López Hernández consideró que Murayama es libre de expresarse de esa manera. Pero "cada uno de nosotros, cada expresión que hagamos en ejercicio de la libertad viene dando idea de la autoridad moral que uno puede tener para opinar de cada tema. No la conozco [la declaración del Consejero], pero en todo caso, por lo que me menciona, desde luego que no compartimos una expresión de ese tipo".

"No tiene derecho a entregar dádivas, las dádivas están prohibidas", dijo Murayama. "Los partidos no ejercen el gasto público, son organizaciones para competir por el poder, no para llevarle a la gente vacunas, despensas, libros de texto, cobijas".

El Consejero agregó: "Que Morena pretenda que el INE tome los recursos que no ejerció para que se gasten en vacunas con rédito electoral a Morena es pedirle al INE que convalide una acción que está expresamente prohibida en la ley. ¿Cómo van a llegar las vacunas a la gente? A través de las autoridades sanitarias con el presupuesto que aprueba la Cámara. Si ese presupuesto es insuficiente, si las autoridades sanitarias son ineficientes, es grave. Pero no se va a subsanar con dádivas ni clientelismo político".