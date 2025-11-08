logo pulso
La SRE celebra el Día de la Persona Diplomática Mexicana y destaca labor del Servicio Exterior

El canciller Juan Ramón de la Fuente reconoció el compromiso de quienes representan a México en el mundo

Por El Universal

Noviembre 08, 2025 12:50 p.m.
En el Día de la Persona Diplomática Mexicana que se conmemora este 8 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció la vocación de exaltar la política exterior.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que esta fecha reconoce la vocación, el compromiso y la entrega de quienes representan a México en el mundo, "y de todas las personas que, desde embajadas, consulados y oficinas centrales, trabajan con lealtad y profesionalismo al servicio del pueblo de México".

"Gracias a su labor cotidiana, se fortalecen los lazos de amistad, se promueve la cooperación internacional y se proyectan los valores y principios de nuestra política exterior", destacó.

Recordó que esta fecha es en honor a la creación, en 1821, de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores —antecedente del primer servicio civil de carrera en México—, origen del actual Servicio Exterior Mexicano (SEM).

Recientemente, Juan Ramón de la Fuente dijo que el SEM se ha fortalecido con diversas acciones, alineado a los principios de la Política Exterior Feminista establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, "para seguir defendiendo a nuestros connacionales y los principios constitucionales de la política exterior".

Consulado de EU celebra al Servicio Exterior Mexicano

"Siempre para ti, siempre a la orden", dijo el Consulado de México en Atlanta, a cargo del cónsul general Rafael Laveaga.

Refirió además que quienes lo integran honran al Servicio Exterior Mexicano, y presentaron al equipo "que sirve con compromiso, cercanía y orgullo".

Carlos Quesnel, cónsul de México en Portland, reconoció a "los valiosos colegas del SEM con los que ha tenido oportunidad de colaborar durante tantos años, representando dignamente a en el mundo y protegiendo nuestros connacionales".

