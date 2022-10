"La Tía Tatis" agradece a "sobrinos" y ciudadanos tras renuncia

A-AA+

Luego de que anunció este jueves su renuncia como secretaria de Economía, Tatiana Clouthier mandó un mensaje "de cora" a quienes la apoyaron desde 2018 "para seguir el proyecto de la Cuarta Transformación con nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador".

En sus redes sociales, la exsecretaria de Economía mandó un mensaje a sus "sobrinos" y ciudadanos: "Ha sido un día súper largo, un día con muchos altibajos, emociones y todo; sin embargo, no puede la tía Tatis dejar de agradecer a todos esos ciudadanos que desde 2018 nos han seguido, nos han apoyado para seguir el proyecto de la Cuarta Transformación con nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador".

"Los mando saludar con mucho cariño", expresó Clouthier en redes sociales.

"Queridos sobrinos, los abrazo", externó Tatiana Clouthier al contar que ya comenzó a preparar la entrega-recepción en la Secretaría de Economía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que Tatiana Clouthier presentó su renuncia de la Secretaría de Economía, pero se mantendrá en la lucha por la Cuarta Transformación.

"Me tocó jugar en las grandes ligas y uno debe saber cuándo debe retirarse, me paso a la porra donde seguiré con ánimo al equipo", dijo con llanto Tatiana Clouthier.