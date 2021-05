La transformación es imparable: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque no le guste a la revista británica The Economist, a los conservadores o al poeta Gabriel Zaid es imparable la transformación pacífica, democrática y con dimensión social del país.

"Contra viento y marea y aunque no le guste a The Economist, a los conservadores ni al sabiondo de Zaid, la transformación pacífica, democrática y con dimensión social es imparable", aseguró el Ejecutivo en su cuenta de Twitter donde subió un video mensaje como parte de su gira de trabajo privada por Chiapas.

Este domingo el presidente López Obrador visitó la presa La Angostura, donde se encuentra la hidroeléctrica de la CFE Belisario Domínguez, como parte sus trabajos de supervisión de los trabajos de modernización de sistema nacional de hidroeléctricas.

En su mensaje, el presidente López Obrador destacó que se van a cambiar sus turbinas con el objeto de generar más energía eléctrica con agua, que es la energía eléctrica más barata y limpia.

"Ahora estamos llevando a cabo ese plan", comentó.

"Aquí en la Angostura, la presa Belisario Domínguez son nada más cinco turbinas, a diferencia de Chicoasén que son ocho turbinas, se puede decir que es una presa pequeña o se puede pensar que es una planta que produce poco, no, produce bastante energía, pero lo más importante es este embalse que es el más grande del país".

Explicó que de las 60 presas que hay en el México este es el embalse más grande, donde se acumula más agua, algo así como 18 mil millones de metros cúbicos de agua.

"Cuando se construyó esta presa los ingenieros extraordinarios mexicanos civiles especialistas algunos en hidráulica utilizaron las condiciones naturales, es un cañón y aquí hay 35 kilómetros hacia arriba de cañón, entonces es un embalse enorme, terminando esos 35 kilómetros todavía hay 100 kilómetros más de embalse, por eso se acumula tanta agua".