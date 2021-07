La vía plurinominal no es la esencia del Federalismo: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, se manifestó en contra de la figura de senador plurinominal, es decir, que obtiene un escaño por el principio de representación proporcional, porque dijo, no es la esencia del Federalismo.

Durante la entrega de diplomas a la primera generación en la Especialidad de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, el senador recordó que, en un tiempo, en la antigua sede del Senado sesionaban sólo 64 senadores.

"Nunca debió haberse alterado la fórmula paritaria del Senado", porque este órgano del Congreso "representa a las entidades federativas y debe de tener representación paritaria".

Agregó que ni la representación proporcional ni la disparidad "son la esencia del Federalismo mexicano; es la paridad por entidad federativa, sin importar el número de habitantes o el tamaño del territorio".

En su discurso para felicitar a los 79 estudiantes, de 23 entidades federativas, que participaron en el curso impartido por la Benemérita Universidad de Oaxaca, en coordinación con el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, puntualizó que el Poder Legislativo y el derecho parlamentario son una pasión y una actividad única.

Recordó que muchos legisladores no pudieron aprender la técnica legislativa en las aulas, por lo que "esta generación debe sentirse complacida por formar parte de este primer curso de especialización", que ayudará a que los futuros legisladores no lleguen al Congreso a inventar, sino a aplicar sus conocimientos sobre esta "carrera apasionada".

Ricardo Monreal y los presidentes de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, y del Instituto Belisario Domínguez, Miguel Ángel Osorio Chong, entregaron los diplomas a la primera generación de egresados de la Especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, en el evento realizado en el patio central de la Vieja Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado.