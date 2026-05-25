La vida da revanchas, dice Raúl Morón

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Ciudad de México.- Al declararse listo para competir por la gubernatura de Michoacán en 2027, el senador Raúl Morón Orozco reconoció que el Movimiento del Sombrero, su principal adversario político, creció en las preferencias electorales a raíz del asesinato de su líder, Carlos Manzo, pero aseguró que se desinflará.

En entrevista con El Universal, el legislador de Morena recordó que en 2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló "arbitraria e injustamente" su candidatura por supuestamente no reportar gastos de una precampaña que, asegura, no existió, y afirmó que ya le dio la "vuelta a la página".

Destacó que, a lo largo de cuatro décadas, ha recorrido el estado en una lucha por la democracia y la justicia social, y ha construido un movimiento que ha mostrado resiliencia ante las adversidades.

"En 2021 nos bajaron de la candidatura al gobierno de Michoacán, llevábamos una amplia ventaja, pero la decisión de consejeras y consejeros del INE, una votación muy dividida, por cierto, 5 a 6, me quita la candidatura, lo ratifica el Tribunal federal", recordó.

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El senador señaló que "el pretexto" del INE fue que no informaron de un gasto de sólo 12 mil 400 pesos.

Asimismo, Raúl Morón reconoció que la vida da revanchas y se dijo listo para participar en la encuesta de Morena para definir la candidatura a la gubernatura michoacana.

"Yo veo al Movimiento del Sombrero fundamentalmente en el tema del aire en redes sociales, que es donde promocionan mucho lo que ellos están planteando, creo que están haciendo un esfuerzo por estructurarse, pero Morena es un movimiento muy sólido que tiene una estructura muy potente", y muestra de ello es la encuesta de El Universal, en la que "prácticamente vamos dos a uno como partido y movimiento", resaltó

Asimismo, consideró que, tras el asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre de 2025, se hizo "una burbuja importante, parece que va llegando poco a poco a los niveles que realmente ellos tienen.

"Yo creo que, incluso, puede disminuir todavía más, porque Carlos, por su estilo, por su manera que tenía de hacer política, estaba llamando la atención mucho del estado y de otros estados de la República, pero Carlos era Carlos. Ahora, Grecia [Quiroz], que es la presidenta actual, yo creo que tiene muchas posibilidades para gobernar Uruapan, que esperemos también que la vaya bien ahí, pero la situación del estado es otra circunstancia mucho más grande.