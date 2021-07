Laguna Verde no representa riesgo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Central Nuclear de Laguna Verde represente un riesgo para la población y afirmó que se encuentra en "muy buen estado la planta" y que se le da constantemente mantenimiento.

En conferencia de prensa en el puerto, el titular del Ejecutivo federal descartó que se vaya a buscar cerrar la planta, pues indicó que ésta se necesita para producir energía eléctrica, y afirmó que si representara un riesgo, se ordenaría su cierre "pero no hay riesgo".

"El informe que tengo es que está en muy buen estado la planta, que no hay ninguno riesgo para la población, que constantemente se le da mantenimiento, y hace relativamente poco que salió una noticia sensacionalista, amarillista. Los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, rindieron un informe; yo voy a pedir a Comunicación Social que hoy mismo dé a conocer un informe actualizado para que haya seguridad y no haya ninguno riesgo".

"Nosotros necesitamos esa planta porque se genera energía eléctrica (...) Decirle a la gente que no hay ninguno riesgo, si hubiese riesgo la cerramos, pero no hay riesgo", afirmó.

En compañía del gobernador Cuitláhuac García, el Mandatario federal acusó que los pasado sexenios se apostó por destituir a la CFE y que por eso se generan campañas en contra de esa dependencia "porque quisieran que la CFE no generara energía eléctrica y que toda la energía eléctrica la vendieran las plantas particulares, nacionales y extranjeras sobre todo, y en especial españolas, Iberdola, que es la que predomina en España y le dieron todas la facilidades para convertirse en un monopolio en nuestro país".

Señaló que ahora en España se registran protestas porque Iberdrola está aumentando "de manera desproporcionada el precio de la energía eléctrica". ?El presidente López Obrador señaló que se necesita contar con la CFE, por lo que informó que se están cambiando turbinas en las plantas hidroeléctricas "modernizando los equipos para que se pueda genera más energía y todo esto es para que no aumente el precio de la luz".

Indicó que si desapareciera la CFE habría un descontrol en los precio de la luz y afectaría la economía de la población mexicana.