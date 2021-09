Lamenta Federico Döring que policías no controlen a "encapuchadas" en marcha

El diputado local del PAN, Federico Döring, lamentó que la Secretaría de Gobierno capitalino no haya podido estar a la altura de controlar y contener multitudes de las "encapuchadas" y que varias mujeres policías resultaran lesionadas.

"No fue posible garantizar una protesta pacífica y sin excesos o casos que lamentar. Reprobamos que hayan tenido que llegar al grado de expandir gas lacrimógeno en una actitud represora propia de los gobiernos de Morena", acusó.

Sin embargo, dijo entender la demanda de las mujeres que, por años, desde Cuauhtémoc Cárdenas, (Andrés Manuel) López Obrador y (Marcelo) Ebrard hasta llegar con (Claudia) Sheinabum, tienden por el incremento de los feminicidios y, al mismo tiempo, son cada vez más violentos.

"Les han exigido justicia que no logran contener, ni mucho menos ahora, desde un gobierno que administra una mujer, como la jefa de Gobierno, que no las ve ni las escucha. Ahora están más preocupados por borrar las pintas del Antimonumenta, que por dar respuesta a las justas demandas de justicia, seguridad y desarrollo en este país", destacó el legislador.

Por ello, sugirió al Gobierno capitalino acercarse a la Comisión de Derechos Humanos local, que encabeza Nashieli Ramírez, con objeto de promover una agenda de trabajo,realmente feminista, en pro de quienes son y han sido víctima de violencia en la Ciudad.

"Los grupos feministas con identidad sólida han alzado la voz, por lo que es momento de que sean escuchadas. Necesitamos que les den seguridad a las mujeres", exigió el panista.

Comentó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha informado que, en agosto pasado, ocurrieron 273 asesinatos de mujeres, con lo que superó al del 2020 con la cifra de 248.

Además, sostuvo Döring Casar, con base en cifras oficiales, en los últimos seis años, se registraron alrededor de 16 mil homicidios, sin contar con los números de lista negra que no son denunciados por las víctimas.

De igual forma, en la capital hace falta reforzar y darle más insumos a la Comisión de Víctimas, ya que es un "elefante blanco" que genera presupuesto, nómina y números felices a Morena, sin que hasta el momento haya resultados.