Lamenta Herrera que vacunación en EU sea menor en hispanos

Si bien Estados Unidos es uno de los países con un ritmo de avance de vacunación importante, hay un porcentaje muy bajo que corresponde a la población hispana, lamentó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

Durante la entrega de tarjetas del Banco de Bienestar a miembros de la comunidad en el consulado de México en Chicago, también destacó que el nivel de capitalización de la banca en México, es mucho mejor que el de su principal socio comercial.

"Los ritmos de vacunación son más acelerados en este país (EU) en donde se están poniendo hasta cerca de 3 millones de vacunas al día; lo único que me dio un poquito de tristeza fue ver la diferencia entre hispanos y no hispanos, el porcentaje es muchísimo menor", recriminó.

Comentó que hoy revisó los periódicos en los que se reporta que el 30% de las personas residentes en el estado de Illinois, ya recibieron alguna vacuna, pero no favorecen a los hispanos.

Por eso, informó que en el consulado, se está trabajando en un nuevo programa para que los mexicanos que trabajan allá, se sientan en confianza para tener la vacuna.

Dijo que el jueves pasado se realizó el primer piloto, por lo que invitó a los connacionales a acercarse al consulado, oficina que los ayudará.

Para el caso de México, el responsable de las finanzas públicas del país, nuevamente anticipó un mejor panorama en los ritmos de vacunación.

"Nos indican que en algunos meses más, nosotros vamos a estar regresando a una situación parecida a la que teníamos antes de la pandemia", reiteró.

Estableció que si bien en los últimos, meses y en particular el último año, han sido de los más complicados y dolorosos para los miembros de la comunidad migrante, estamos a punto de "entrar ya a la salida".

Reconoció el esfuerzo adicional que hicieron durante el 2020 con el envío de remesas a sus lugares de origen en medio de la pandemia, logrando que dichos flujos marquen un récord histórico que ayudaron a paliar la crisis.

"Todos estamos en deuda con ustedes", expresó.