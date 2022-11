Lanzan plataforma en apoyo a aspiraciones de Ricardo Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Simpatizantes del senador Ricardo Monreal Ávila lanzaron este domingo, en 100 ciudades del país, la plataforma política "Reconciliación por México", una red de ciudadanos de todos los sectores sociales que respaldará las aspiraciones y la lucha del líder de la de Morena en el Senado por consolidar la transformación y construir un México mejor.

En las principales plazas públicas de México y a través de las redes sociales, se dio a conocer también una canción para apoyar al legislador zacatecano.

"¡Ahora sí ya llegó el mero mero! Un hombre de principios, un hombre de palabra. ¡De aquí para el real, todos con Monreal!".

Los seguidores de Monreal Ávila hicieron un llamado a la unidad nacional, a la libre organización, a la dignidad política, a la manifestación de ideas y de expresiones que den prioridad al diálogo, el respeto, el reconocimiento de las diferencias y coincidencias, para la discusión y debate de los temas relevantes para el desarrollo de nuestro país.

Explicaron que "Reconciliación por México" dará voz a quienes exigen respeto irrestricto a los derechos humanos y a todas aquellas personas que conforman el movimiento desde su fundación y que hoy se sienten excluidas.

Quienes participan en esta plataforma reconocieron que, desde su fundación, Morena se consolidó como la verdadera y única opción de cambio en la política nacional, conformándose como el partido del pueblo y bandera de la lucha democrática, pacífica e igualitaria del país.

Recordaron que, en 2015, el partido adquirió fuerza y tuteló la esperanza nacional, en un espacio donde todas las mentalidades cabían, porque las unía un solo objetivo: la transformación nacional.

Sin embargo, advirtieron que en la actualidad esto está alejado de la realidad, pues México está dividido, polarizado y en franca confrontación, no sólo entre la oposición con el Gobierno, sino también al interior del partido.

También señalaron que "aquella mentalidad de unión y altura de miras dejó de ser el estandarte del movimiento".

Tras cuatro años del triunfo del 1 de julio 2018, "es necesario replantear el camino que ha tomado Morena como partido político en el Gobierno, replanteamiento que nos ha llevado a crear 'Reconciliación por México'", señalaron.

"Se trata de una plataforma de discusión, debate y expresión de los temas relevantes para el desarrollo del país, que surge desde una posición política que parte del principio fundamental de reconocer diferencias, pero priorizar nuestras coincidencias".

"Hacemos un llamado a la reconciliación nacional, a reagruparnos, a volver a unir fuerzas y tener un objetivo en común. Exhortamos firmemente a dejar de excluir a todos aquellos que sean distintos a nosotros. Reconozcamos el lugar de dónde venimos y al que aspiramos llegar".

Además, pidieron aceptar que se necesita construir un México mejor, no sólo desde el discurso y las coincidencias que compartimos, sino también desde nuestra individualidad.

En los mensajes que difundieron los integrantes de "Reconciliación por México", no sólo se recuerdan las frases de Ricardo Monreal: "Ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar", "Luchamos ante la adversidad", "No te doblegues, aun teniendo todo en contra" o "Lucha por tus sueños, prepárate, estudia".

También se destaca su origen campesino, sus grados académicos, sus labores como profesor y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, así como sus 24 libros publicados, su experiencia en el servicio público y sus más de 25 años de acompañar al movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Monreal es una figura clave para entender la actividad política mexicana y los cambios legales del Congreso de la Unión. Su oficio político y pragmatismo resuelve, apuntala y crea nuevas alternativas para las líneas de la política que mueven al país. Ha sido un ente político fiel a sus convicciones y leal a Andrés Manuel López Obrador".

Por eso, quienes participan en "Reconciliación por México" apoyan a Ricardo Monreal, "cuyas habilidades como negociador pueden sumar a detener el proceso de polarización que vivimos en México".