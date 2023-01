Las diferencias en necropsias de fiscalías en caso de Ariadna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- Un ciclista que transitaba por la carretera México-Tepoztlán el 31 de octubre del 2022, halló el cuerpo de una mujer, por lo que dio aviso a las autoridades, le tomó fotos a los tatuajes de la joven y las subió a redes sociales para que familiares la lograran identificar. Era la joven reportada como desaparecida, Ariadna Fernanda.

Este fue uno de los casos más sonados en el año pasado y que en este 2023 sigue dando de qué hablar pues las diferencias en los resultados de las fiscalías de la Ciudad de México y Morelos han lanzado diversos señalamientos de encubrimiento, corrupción, entre otros.

---De intoxicación alcohólica a trauma múltiple, las necropcias realizadas a Ariadna Fernanda

Ayer, lunes 16 de enero, la Fiscalía General de la República informó que Ariadna "N" falleció por heridas en la cabeza, producidas por descargas de un objeto contundente o por contacto de la cabeza contra una superficie dura. Y no como lo había señalado la Fiscalía a cargo de Uriel Carmona.

El 3 de noviembre del 2022, tras una primera autopsia la Fiscalía General de Morelos entregó el cuerpo de la joven de 27 años a sus familiares para ser sepultada en la Ciudad de México.

De acuerdo con el primer reporte forense, el cuerpo de la joven tenía una herida en la cara y golpes en el cuerpo.

Establecen la causa de muerte como una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración, y en su intervención el fiscal, Uriel Carmona, "dijo que "técnicamente" la necropsia no era coincidente con un feminicidio.

Sin embargo, al siguiente día la Fiscalía de la Ciudad de México realizó una segunda necropsia a petición de los familiares y fue hasta el 6 de noviembre que informó que la causa de muerte de la joven Ariadna Fernanda de 27 años fue un trauma múltiple.

Lo que no coincide con lo dicho por la Fiscalía de Morelos, que establecía que su muerte se debía por congestión alcohólica.

La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, señaló que había pruebas sólidas para establecer la posible participación de dos personas en el feminicidio de Ariadna: Rautel "N" y Vanessa "N", quien ya había sido detenida.

Por su parte, la FGR determinó en una opinión científico-técnica médico-forense que existe una discrepancia fundamental entre las Fiscalías de la Ciudad de México, que concluye el feminicidio mediante un traumatismo craneoencefálico, trauma toráxico y trauma múltiple; y la de Morelos, que concluye la causa de la muerte, por una broncoaspiración secundaria, por intoxicación etílica.

Asimismo, detalló que al peritaje de la Fiscalía de Morelos no es posible darle sustento, en razón de las lesiones externas e internas ya señaladas, y del hecho de que no se tomó en cuenta, en toda su magnitud, la cronología del momento del fallecimiento.

Al respecto, la FGE de Morelos que no es vinculante la opinión del comunicado que emitió la FGR para el proceso judicial de feminicidio que se desarrolla en la Ciudad de México.

---Así documentó la FGR la muerte de Ariadna

La víctima se encontraba en el domicilio del procesado "R", junto con éste y con la procesada "V", en el momento de su fallecimiento, que se puede ubicar cronológicamente entre las 22:00 horas del 30 de octubre y las 01:00 horas del 31 de octubre de 2022.

A partir de las 10.26 a.m. del día siguiente, 31 de octubre, se tiene el video en el que el procesado "R" se ubica en el estacionamiento de su domicilio, cargando el cuerpo de una mujer en visible estado de rigidez; y lo introduce en un vehículo, saliendo de inmediato.

A las 11.04 a.m. se observa el mismo vehículo circulando a la altura de la caseta de Tlalpan, en dirección a Morelos.

La información técnica permite ubicar el equipo telefónico del procesado "R", a las 11.26 a.m. en Tepoztlán, Morelos, a 5 kilómetros del área donde se encontró el cadáver.

A las 12.24 p.m. de ese mismo día, "R" regresó a su domicilio.

A las 14.16 horas de ese día, la procesada "V", sale del edificio, regresando 3 minutos después, acompañada de una persona de sexo masculino, quien llevaba una bolsa de plástico y diversos artículos en su mano.

A las 15.20 horas, dicho sujeto sale del departamento, cargando la misma bolsa de plástico.

Mientras tanto, a las 14.46 horas, se realiza el hallazgo del cuerpo de "A", en el sitio ya señalado, en el estado de Morelos.