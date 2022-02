Las frases polémicas de la alcaldesa de Acapulco

Con 130 días en el cargo, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, se ha hecho notar, a nivel nacional, por sus polémicas declaraciones.

Su administración no ha sido fácil, la noche previa a su toma de posesión, del 29 de septiembre, fue incendiada la discoteca Baby´O

Al ser cuestionada si sería un mensaje de grupos criminales a su administración, ella respondió: "Yo no veo un tema de delincuencia en este caso" y aseguró que fue un "hecho aislado".

Su primera polémica fue el 30 de octubre, tras un mes de ataques de grupos delictivos contra transportistas y comerciantes, al ser cuestionada por periodistas sobre la ola violenta, la alcaldesa dijo que la alerta la generan los medios de comunicación.

"Díganme, ¿dónde está la alarma de la violencia? La alarma la ponen los medios. Si no cuidamos lo que aquí comemos, no sé qué vamos a comer. ¿Por qué Cancún se mantiene callado?".

Posteriormente emitió un comunicado en el que se disculpó por sus declaraciones, señaló que su actitud "se dio al calor de una discusión pasajera y nunca como parte de una persecución o confrontación recurrente".

Su declaración que ha generado más polémica y comentarios, a nivel nacional fue el 24 de enero, cuando, al hablar con periodistas sobre los factores que contribuyen a la violencia en el puerto, la funcionaria la atribuyó a "la calor" y el consumo de carbohidratos.

En un video, que circuló ampliamente en redes sociales, se le observa decir:

"Nosotros tenemos alrededor del 16.2 de pobreza extrema, que también puede ser un factor para la violencia. El tema de género, también puede ser un factor para la violencia. La falta del empleo, también puede ser un factor, y el mismo... la calor también puede ser un factor para la violencia. Una mala alimentación, cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo, si comen más carbohidratos, te aceleras".

Ese traspié también la llevó a emitir un comunicado en el que se refirió a "un artículo de la BBC" en el que se aseguraba que las altas temperaturas pueden provocar cambios de actitud, hasta provocar actos violentos.

Su polémica más reciente tuvo lugar este fin de semana, tras el enfrentamiento entre la Guardia Nacional y normalistas de Ayotzinapa, quienes pretendían tomar la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol.

Al final del encontronazo, los normalistas aventaron un tráiler, sin conductor, que rompió el cerco de la GN, cruzó la caseta y se estrelló contra un módulo de información turística.

Al respecto, Abelina dijo: "¿A quién vas a castigar? Va solo el carro, va circulando solo ¿A quién se castiga?".

"En términos estrictamente legales, el tráiler iba circulando en punto muerto, sin conductor, por ello, no hay a quien acusar, pues tampoco hay evidencia de quién", escribió en sus redes sociales este domingo.