Las "lechitas" que no tienen leche y fruta, según Profeco

Las leches saborizadas o productos lácteos combinados saborizados que se ofrecen en el mercado para niños no son todas de leche, ni traen fruta a pesar de que en sus empaques traen fotos de diversos frutos, alertó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Tras revisar 32 de estos productos, de los cuales 28 son leches saborizadas y cuatro productos lácteos combinados saborizados, también determinó los productos que tienen más azúcar y los que contienen más grasas.

En la Revista del Consumidor de junio de 2021, concluyó que la lechita de chocolate marca Lala tiene una etiqueta que indica un contenido de 330 mililitros, pero en realidad tuvo 13.7 mililitros menos del contenido declarado.

En cuanto a la marca All-Bran de Kellogs de leche deslactosada ultrapasteurizada sabor a chocolate y la leche ultrapasteurizada sabor a chocolate, ambas de 236 mililitros, "no señalan el tipo de leche (entera, descremada, semidescremada o parcialmente descremada), de acuerdo a su contenido de grasa" conforme a la norma.

Las leches sabor fresa y chocolate de 236 mililitros de la marca Rancho Don Silvestre, aunque dicen ser de leche semidescremada y a pesar de que se les solicitó información, los fabricantes no presentaron datos a la Profeco para demostrar que contiene 85% de leche.

De acuerdo con la Profeco, las leches de sabor Rancho Don Silvestre "se ostenta como leche, pero es una mezcla de leche con grasa vegetal".

La Profeco alertó que aunque todos los productos cumplen en la declaración de sus ingredientes, hay que leer la etiqueta, ya que algunos presentan imágenes de fresas pero "no quiere decir que contengan esa fruta, sino que igualan su sabor a través de saborizantes".

Otra de las alertas que emitió la Procuraduría es que no es lo mismo "contiene chocolate, que sabor a chocolate", ya que en algunos casos se usan saborizantes y no cocoa.

Comprobó que las leches saborizadas que sí son leche son: Alpura Vaquitas, Great Value, Lala, Lala Yomi, Lala 100, Nestlé Carlos V, Hershey's, All-Bran, San Marcos, Santa Clara, Nestlé Nesquik, Vaca Blanca y Alpura Vaquitas Chocopower y Fresúper.

Mientras que los productos lácteos que analizó y que comprueban serlo son LactiChoco, Lacti Fresa, Nutri, Alpura Frutal.

Las leches con más grasa y azúcar

La Procuraduría clasificó las leches y productos lácteos en cuatro categorías con más azúcares totales, más kilocalorías, más grasa y más proteína.

En cuanto a la leche saborizada que "más azúcar" contiene se encuentra Hershey's sabor a chocolate, el cual contiene el 66.8% del azúcar que se recomienda ingerir al día. Mientras que en productos lácteos Alpura Frutal resultó tener 108.4% del total de azúcares que recomienda la Organización Mundial de la Salud consumir al día.

Para la Profeco debe haber un alerta para las bebidas que tienen más de 25 gramos de azúcar como son Lacti Fresa, Lala 100, Alpura Vaquitas chocopower, Alpura Vaquitas fresúper y Alpurafruta.

Las bebidas con "más kilocalorías" son All-Bran leche ultrapasteurizada sabor a chocolate con 79 kilocalorías por cada 100 mililitros y Alpura Frutal con 77 kilocalorías por cada 100 mililitros.

En la categoría con "más grasa" está All-Bran leche deslactosada ultrapasteurizada sabor a chocolate y como producto lácteo está Lacti Choco. Mientras que con "más proteína" están Lala 100 con cacao al contener 4.88 gramos por cada 100 mililitros y en el caso de productos lácteos, Alpura Frutal con pulpa de fresa con 2.51 gramos por cada 100 mililitros.