"Las mañaneras las ven como dos Zócalos llenos en redes", presume López Obrador

Tras declarar que la crítica es "importantísima" y que la transparencia "es otra regla de oro de la democracia", el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó sus conferencias de prensa matutinas, que las observan "como dos Zócalos llenos".

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador llamó a los periodistas a que no dejen de asistir a cuestionar y refirió que hay un público que observa el "diálogo circular", como lo ha nombrado, con los reporteros.

"Y también recuerden una cosa, no perdamos de vista: tenemos a un auditorio, ahora es como si (...) Nos están viendo como si (...) Nada más en las redes que tiene que ver con nosotros, con el presidente, son como dos Zócalos llenos, así son las mañaneras, y además de otros medios", declaró el presidente López Obrador.

Añadió que el ejercicio de preguntas y respuestas le ayuda porque "no nos encerramos, no estamos nada más escuchándonos a nosotros mismos, de por sí yo salgo y estoy escuchando siempre a la gente, pero ayuda".

"Me sirve para tomar acuerdos y que los servidores públicos estén atentos (...) me interesa mucho el debate, mucho. Y, por si fuese poco, garantizamos el derecho del pueblo a la información, que la gente tenga información.

"Y que no lo que se dice aquí es ya la verdad absoluta, irrefutable, no, hay muchas formas de hacerse de información para tener un criterio sobre lo que sucede y ser independientes, pero esto es la forma también de que nosotros explicamos el porqué de las cosas", agregó.

Presume que en Tabasco el conservadurismo no tiene fuerza

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su estado natal Tabasco, el conservadurismo no tiene fuerza política pues en la pasada elección solo alcanzó el 1.5% de los votos para la elección a diputados.

"El general Mujica fue el que dijo 'hay que tabasqueñizar a México' y el general Cárdenas dijo 'Tabasco, laboratorio de la revolución'. Y yo tengo el orgullo de que en mi estado no tiene fuerza política el conservadurismo, el partido conservador en la pasada elección, en la elección para diputados obtuvo el 1.5%, así es Tabasco y no como lo pintan".

En su conferencia mañanera, el López Obrador aseguró que como Presidente representa a todos los ciudadanos y "México es un mosaico cultural".

"Cada estado tiene su historia, por eso es importante la investigación, lo que se conoce como la microhistoria, uno lee Pueblo en vilo de don Luis González que es una historia de su pueblo San José de Gracia, Michoacán y aún tratándose de la historia de un pueblo es todo". dijo el presidente.

"Lo mismo pasa con Chihuahua, todas sus historias, nada más estudiar a Orozco que fue durante mucho tiempo un hombre consecuente revolucionario y luego cambió o estudiar a Luis Terrazas de Chihuahua", puntualizó.