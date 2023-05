Las medidas cautelares del INE contra AMLO por el Plan C

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha sido objeto de medidas cautelares por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) por pronunciarse por el Plan C, al considerar que podría vulnerar los principios de neutralidad.

Sin embargo, esta determinación ocurrió con la antigua integración de la Comisión de Quejas y Denuncias, presidida por Adriana Favela, y con Ciro Murayama y Claudia Zavala como consejeros.

En ese proyecto, discutido a finales de marzo, "se advierte una posible ilegalidad al constituir un llamamiento expreso a no votar por una opción política y sí hacerlo por otra".

"Ahora hay un Plan C, que no estén pensando que ya terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación", expresó el presidente en su mañanera del 27 de marzo.

Al respecto, el consejero Ciro Murayama señaló que desde 2007 que se reformó la Constitución, se impuso un deber de neutralidad a los servidores públicos para que no sean parte de la disputa política.

"Es preocupante que sea desde el Gobierno, desde la Presidencia de la República, desde donde se atenta contra las reglas del juego democrático. A mí me preocupa que a unos meses de que inicie el proceso electoral federal, la actuación del Gobierno de la República se sustraiga al respeto del marco Constitucional y legal", sostuvo Ciro Murayama.

Por su lado, la consejera Claudia Zavala dijo que en la discusión pública se ha señalado a la comisión de cometer censura, a lo que precisó que el artículo 134 de la Constitución establece deberes para impedir el uso del poder público a favor o en contra de un partido o candidato.

"Sí llama directamente a no votar por un grupo conservador que en la lógica y la discusión pública se tiene perfectamente identificado a quién es el bloque conservador. Y allí ha colocado a partidos políticos", sostuvo.

La consejera Adriana Favela apuntó que se está garantizando la equidad en la contienda, así como la neutralidad en el actuar de los servidores públicos.

"Con estas expresiones del Presidente de la República, lo que se podría poner en riesgo los procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México", advirtió.