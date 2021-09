Las nuevas disposiciones de Internet que entran en vigor este mes

Internet nos ha dado la libertad de expresarnos, consumir contenido, navegar en diversas plataformas durante el tiempo que queramos. Pero con las nuevas disposiciones que entraron en vigor esta semana, algunos aspectos cambiarán.

En TechBit te contamos en qué consisten estas nuevas disposiciones que apelan a la neutralidad de la red en México que pretenden evitar privilegiar un servicio por encima de otro.

--El IFT y la Neutralidad de la Red

En junio de este año, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos sobre la neutralidad de la red. Con este concepto se busca que ningún proveedor de servicio de internet pueda modificar el tráfico, velocidad o acceso a los contenidos que hay en la red.

El IFT estableció las disposiciones con base a "la gestión de tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que prestan el servicio de acceso a internet".

Lo anterior incluye que con estas disposiciones las autoridades pueden solicitar a los proveedores de internet que no alteren o disminuyan la velocidad de acceso a servicios o contenidos que se alojan en internet. Esto con el objetivo de ofrecer redes eficientes.

Otro de los elementos de estas nuevas disposiciones que entran en vigor, será que los proveedores de internet no podrán prohibir el acceso a aplicaciones o contenidos y, sobre todo, deberán garantizar la protección de datos y privacidad de los usuarios. Dicho de otra forma, se busca la libre elección en servicios, apps y contenidos.

Con las nuevas disposiciones se establece que los proveedores de servicio de internet no podrán vigilar, monitorear o inspeccionar el contenido que los usuarios consumen o en el que navegan en la red. De hacerlo, sería una violación al derecho a la privacidad digital.

Las disposiciones son un intento por no privilegiar a un proveedor de servicio de internet sobre otro, se busca que todos ofrezcan a los usuarios condiciones iguales y que se pueda elegir libremente qué consumir en la red, de esta forma existirá competencia de mercado equitativa.

--Controversias sobre las nuevas disposiciones

Hasta este punto, todo podría sonar muy bien, pero el concepto Zero Rating es uno de los que ha causado controversia dentro de estas nuevas disposiciones.

El Zero Rating, también llamado Tasa Cero, se refiere a que los proveedores de servicio de internet puedan ofrecer datos, servicios o aplicaciones patrocinadas, por ejemplo, podrías seguir usando WhatsApp de forma libre sin gastar tus datos, pero si quisieras usar Telegram tendrías que gastarlos (esto dependerá de la aplicación que sea patrocinada).

Aunque en el 2019 el IFT había presentado un borrador sobre los lineamientos de la neutralidad de la red, se dejó de lado el hecho de que los proveedores pudieran limitar o cancelar el acceso a aplicaciones y contenidos, esto caía en una contradicción con el concepto de la neutralidad.

Existen organizaciones que defienden los derechos digitales de los usuarios, como R3D, quienes se han pronunciado en contra de algunas incoherencias en estas nuevas disposiciones.

R3D, por ejemplo, señaló que el Zero Rating propuesto por el IFT va en contra de los mismos principios de neutralidad de la red porque consideran que los usuarios se verán afectados al limitar su capacidad de elección.

Así, si bien las nuevas disposiciones del internet y el concepto de neutralidad nos colocan como consumidores en un escenario equitativo ya que respetan nuestra autonomía como usuarios, de acuerdo con especialistas, las nuevas reglas dejarán a algunos en desventaja y podrían terminar siendo beneficiados unos más que otros.