Las presas del país están llenas, no habrá falta de agua: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ante las lluvias, las presas del país están llenas y afortunadamente no habrá problemas por falta de agua.

"Lo que queremos es que no haya en demasía", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, el Presidente expuso que hasta el 15 de mayo, 49 presas estaban del 50 al 75% de su capacidad; 25 presas, del 75 al 100% de llenado y no había ninguna al 100%.

Al 22 de septiembre, López Obrador detalló que 38 presas estaban del 50 al 75%; 59, de 75 a 100% y 75 de 100% "hacia adelante".

"Tenemos agua suficiente, nada más estamos esperando que termine la temporada de lluvia, que ya no tengamos huracanes que nos afecten, todavía nos falta terminar septiembre y octubre, que son los meses más complicados.

"Cuando se habla de que estas presas tienen más del 100%, estamos analizando de que no hay riesgos, aunque estén al 100% siempre hay una reserva; es decir, en bordos, no quiere decir que derramen, en muy pocos casos y estamos cuidado eso", refirió el presidente López Obrador.