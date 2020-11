Latente, propuesta de Morena contra las apps de hospedaje en la CDMX

Aunque de último momento la diputada local de Morena, Valentina Batres Guadarrama, retiró su iniciativa, sigue latente que ese partido continúe su pretensión de prohibir la renta temporal de casa y departamentos, a través de la plataforma de hospedaje Airbnb o similares.

Para ello, en la Gaceta Parlamentaria estaba enlistada la propuesta de la morenista, para modificar diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, muy parecida a la que presentó en julio pasado su compañera de partido Leticia Hernández, la cual está "congelada".

De acuerdo con el documento, Batres Guadarrama establece que los inmuebles que estén dentro de un régimen condominal, "tendrán prohibido destinar su propiedad para motivos de hospedaje temporal".

Recomienda que estos inmuebles únicamente deban utilizarse para los fines que establezca la escritura constitutiva del inmueble, es decir, únicamente habitacional.

"En los inmuebles sujetos al régimen condominal se prohíbe realizar actividades de tipo industrial, comercial o de servicios en las unidades de propiedad privativa de uso habitacional, y por ningún motivo, podrán ser destinadas a hospedaje de carácter temporal", señala el artículo 17 de esta propuesta.

Además, este artículo establece que cada condómino usará su vivienda, "en forma ordenada y tranquila. No podrán utilizarla en contravención a su destino y uso de suelo autorizados, ni hacerla servir a otros objetos que los contenidos expresamente en su escritura constitutiva", señala.

Esta medida es reiterada en el artículo 21, donde establece que el departamento no puede destinarse para usos y fines distintos establecidos en las escrituras.

"Queda prohibido a las personas condóminas, poseedoras, habitantes del condominio y, en general, a toda persona: I. Destinar la unidad de propiedad privativa a usos y fines distintos a los establecidos en la Escritura Constitutiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de esta Ley", dice el citado artículo.

De igual forma, realizar acto alguno que afecte la tranquilidad de las personas condóminas y/o poseedoras, que comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad y comodidad del condominio o incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados.

También, efectuar todo acto en el exterior o en el interior de su unidad de propiedad privativa, que impida o haga ineficaz la operación de los servicios comunes e instalaciones generales, estorbe o dificulte el uso de las áreas y bienes de uso común incluyendo las áreas verdes o ponga en riesgo la seguridad o tranquilidad de las personas condóminas o poseedoras.

Así como abrir claros, puertas o ventanas, realizar instalaciones o colocar accesorios no previstos en el proyecto original, entre otras, que afecten la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del edificio o que puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad, entre otras medidas.

Aunque este martes la propuesta de Batres Guadarrama fue bajada del orden del día, no se descarta que en cualquier momento la vuelva a presentar, la cual consta de 87 artículos y dos transitorios, donde contempla diversas sanciones, que van de multas de 20 hasta 500 UMAs; es decir, mil 776 a 44 mil 440 pesos.