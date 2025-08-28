Laura Itzel Castillo: compromiso con la neutralidad en la presidencia del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Laura Itzel Castillo, quien será electa como próxima presidenta de la Mesa Directiva del Senado, prometió una conducción institucional de las sesiones, ello luego de las protestas y malestar de la oposición por la actuación de Gerardo Fernández Noroña.

"Seré institucional y no claudicaré a mis principios, mantendré en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el bien del pueblo de México", aseguró.

En sus redes sociales expresó: Agradezco la confianza y el apoyo de mis compañeras y compañeros de bancada, por haberme elegido para presidir la mesa directiva de este Honorable Senado de la República.

"Seguiremos avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado Constitucional de Bienestar. Continuaremos por este camino, voy a poner todo mi empeño para el trabajo legislativo", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Laura Itzel Castillo debe ser plural e incluyente: PRI

Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, afirmó que su partido espera que Laura Itzel Castillo, próxima presidenta de la Mesa Directiva, no ejerza su cargo como militante activo de Morena, sino como una representante plural y mediadora en los debates parlamentarios.

En entrevista, Añorve señaló que la Presidencia de la Mesa Directiva debe conducir los debates de manera imparcial, atendiendo a la pluralidad política y evitando posiciones partidistas

"Que no exista un militante en la presidencia de la Mesa Directiva. La Mesa Directiva tiene la obligación, por supuesto, de atender a la representación política, independientemente de sus orígenes partidistas, y la pluralidad política.

"Ya vimos que con Fernández Noroña fue un militante más, y las cosas llegaron a extremos que nunca deberían haber llegado si él se hubiera mantenido, Fernández Noroña, como lo que tenía en su representación de la Presidenta de la Mesa Directiva", declaró.

El coordinador priista aclaró que no se le pide a Castillo renunciar a su militancia, sino que su papel en la Presidencia sea neutral y conduzca las sesiones con diálogo, prudencia y respeto al orden del día:

"No pasa nada por mantener su militancia, pero debe conducirse en la pluralidad política que obliga a escuchar a todas las voces", afirmó.

Añorve criticó la gestión de Fernández Noroña, presidente saliente del Senado, y recordó que su conducción generó conflictos por asumir posturas partidistas en lugar de actuar como mediador.

Señaló que Laura Itzel Castillo debe ser un agente moderador que garantice debates constructivos y que la Mesa Directiva cumpla con su función institucional sin polarizar al Senado.