Laura Itzel Castillo señala falta de consenso en Plan B

CIUDAD DE

, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- "Así es la política", afirmó la

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, al reconocer que para que avance más rápido latienen que construirse consensos, lo que no se logró con el Partido del Trabajo en el tema de la revocación de mandato durante la discusión del Plan B.Entrevistada en el marco de lade, laseñaló que nunca ha sido fácil impulsar las"Yo creo que fue muy importante todo lo que se avanzó el día de ayer. Así es la política. Hay diferentes alternativas y tiene que habery eso es lo que se pudo consensar. No se logró todo, porque quedó fuera la. Sin embargo, el 115, el 116 y el 134 sí fueron aprobados y creemos que es unaen esta lucha por eliminar los privilegios y seguir trabajando por la justicia social y la igualdad".afirmó quees un país que se caracteriza porque su pueblo está politizado y la gente está muy atenta a lasque se van haciendo."Yo lo que quisiera reiterar es que lasnunca han sido fáciles, incluso los cambios, -lo vemos hasta en las familias- son complicados, entonces estamos avanzando y lo importante es la, la justicia social, lay yo creo que ayer lo pudimos constatar con el debate que se dio", puntualizó.