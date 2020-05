"Lavado" crece 6 veces más durante elecciones: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que por cada peso reportado, tanto por los partidos como de sus candidatos, "son gastados otros 25, los cuales no reportan y cuyo origen se desconoce", dijo.

El delito de "lavado de dinero" crece seis veces más en las jornadas electorales, "ya que el flujo de efectivo no deja rastros por no registrar sus operaciones en el sistema financiero", reveló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.

Aseguró que por cada peso reportado, tanto por los partidos políticos como de sus candidatos, "son gastados otros 25, los cuales no reportan y cuyo origen se desconoce", precisó.

Así lo manifestó durante su conferencia magistral en el conversatorio virtual: "Carteras sucias ¿votos limpios?", sobre corrupción, fuentes de financiamiento ilícito y buenas prácticas para erradicar estos fenómenos, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Mientras tanto, el consejero del IECM, Mauricio Huesca Rodríguez, advirtió que por cada peso legal, hay 15 pesos ilegales utilizados para clientelismo, alteración de encuestas, entre otras irregularidades y, además, hay tres fuentes de financiamiento ilícito: sector privado, programas sociales y delincuencia organizada.

En el encuentro, realizado mediante la plataforma Microsoft Teams y transmitido a través del canal de Youtube Live del IECM, así como de las instituciones participantes, tanto locales como federales, así como especialistas en la materia, abordaron los efectos de la corrupción y el lavado de dinero en las elecciones.

Además, analizaron los instrumentos para erradicar las fuentes de financiamiento ilícito en el ámbito electoral que, como lo aseguró Nieto Castillo, "el flujo de efectivo no deja rastros por no registrar sus operaciones en el sistema financiero".